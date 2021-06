Quello che è capitato a questa famiglia della Turchia ha davvero dell’incredibile. Fortunatamente qualcuno ha avuto la prontezza di riprendere tutto con uno smartphone, per poi diffondere il video su YouTube. Il protagonista è un cane dolcissimo che ha seguito l’ambulanza sulla quale viaggiava il suo papà umano, fino all’arrivo in ospedale.

Credit: TRT Haber – YouTube

Quello che sono in grado di fare i nostri amati amici a quattro zampe per noi umani, è qualcosa che è davvero difficile riuscire a spiegare con semplici parole. Noi siamo il centro di tutta la loro esistenza e quando capiscono che siamo in pericolo vanno completamente in tilt.

Più volte vi abbiamo raccontato storie di cuccioli che fanno di tutto per proteggere i loro proprietari. Cagnolini che si beccano morsi di serpente al posto nostro o che chiamano i soccorsi quando i loro umani hanno un malore o scoppia un incendio.

Una vicenda simile si è verificata qualche tempo fa in Turchia. Più precisamente nella città di Büyükada.

Un uomo ha accusato un malore e con l’aiuto di sua moglie è riuscito a contattare i soccorritori che, prontamente, hanno raggiunto il posto a bordo di un’ambulanza.

All’arrivo del mezzo di soccorso l’uomo si era leggermente ripreso e fortunatamente è riuscito addirittura a salirci con le sue gambe. Dietro di lui è salita salita a bordo anche la moglie.

A loro si stava accodando anche il cucciolo di famiglia, ma i medici gli hanno impedito di saltare su.

Il cane rincorre l’ambulanza fino all’ospedale

Credit: TRT Haber – YouTube

Quel divieto non avrebbe in nessun caso potuto fermare la voglia di quel cucciolo di seguire il suo papà malato. Quando l’ambulanza è partita lui si è messo a correre più veloce che poteva pur di restare al passo e contro ogni pronostico ci è riuscito alla grande.

Giunto in ospedale, il suo papà è stato portato dentro per le cure e lui, da meraviglioso cane educato quale è, si è seduto nell’atrio ad attendere notizie.

Credit: TRT Haber – YouTube

Il personale medico si è così innamorato di quel meraviglioso peloso che gli ha permesso di restare dentro e lo hanno coccolato con dei gustosi dolcetti.

Fortunatamente tutto si è risolto bene per l’uomo, che dopo qualche ora è uscito dall’ospedale ed è tornato a casa con sua moglie e con quel fedele amico che non lo ha mai abbandonato.