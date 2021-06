Con l’arrivo della stagione estiva e delle belle giornate a tutti viene voglia di trascorrere più tempo possibile all’aperto, magari in compagnia del proprio amico a quattro zampe. La verità è che come noi e i nostri cuccioli, con il sole escono allo scoperto anche tanti altri tipi di animali selvatici. Ne sa qualcosa una donna californiana di nome Megan e la sua cagnolina Mia, che si sono rese protagoniste di una brutta avventura.

Era una bella giornata e io ne ho approfittato per tornare a casa a pranzo dal lavoro e far uscire un po’ le mie cagnoline.

Megan vive in California da sempre insieme alla sua chihuahua di nome Rebel e alla sua femmina di alano di nome Mia.

Mi sono chinata un attimo per mettere il guinzaglio a Rebel, quando ho notato che Mia si comportava in maniera molto strana.

La cagnolina aveva iniziato a girare intorno alla sua padroncina in modo molto nervoso. Emetteva dei versi strani ed era come se volesse difenderla da qualcosa.

Improvvisamente, la femmina di alano ha emesso un gemito di dolore e ha fatto un balzo indietro, andando a sbattere sulla gamba di Megan, che ancora non riusciva a capire cosa stesse succedendo.

Dopo essersi guardata bene intorno, Megan ha scoperto l’amara verità. A pochi metri di distanza da lei e dalle sue cagnoline c’era un serpente a sonagli.

Non era molto grande, ma so quanto possano essere pericolosi quei rettili, quindi mi sono allarmata, ho preso Mia e Rebel con me e le ho portate dentro.