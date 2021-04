Tutti conoscevano la cagnolina incinta che aspettava in ospedale il proprietario morto: la notizia inaspettata

Una storia commovente ma con un lieto fine, per una povera creatura rimasta sola al mondo. Finalmente è stata adottata la cagnolina incinta che aveva scosso le coscienze di tutti. Era rimasta ad aspettare in ospedale per giorni sperando di rivedere il suo proprietario. L’uomo, purtroppo, era venuto a mancare, ma lei non lo sapeva.

Questa tristissima storia arriva da Neropolis, comune del Brasile nello Stato del Goiás, parte della mesoregione del Centro Goiano e della microregione di Goiânia: Menininha, come è stata chiamata dai dipendenti dell’Ospedale Sagrado Coração de Jesús, ha dimostrato la fedeltà assoluta e la lealtà estrema al suo proprietario.

Menininha era arrivata con il suo proprietario, ricoverato per Covid-19. Da quando è entrato in terapia intensiva, la cagnolina incinta non l’ha più visto.

La cagnolina non sapeva che era morto. Ogni giorno cercava di entrare in ospedale per poter trovare il suo proprietario umano, venuto a mancare pochi giorni dopo il suo ricovero.

Alcuni dipendenti dell’ospedale, colpiti dalla sua storia, hanno iniziato a prendersi cura di lei. Non poteva rimanere lì, aveva bisogno di una casa. Per fortuna un’associazione è intervenuta per aiutarla.

Menininha, adottata la cagnolina incinta che non ha voluto lasciare il proprietario

L’associazione non ha solo raccolto i soldi necessari per le sue cure, ma ha anche trovato la sua nuova famiglia per sempre. Il 2 aprile scorso è entrata nella sua casa.

Dovranno darle delle cure speciali ed è anche in dolce attesa. Ma è impossibile non amarsi di un cane così leale e fedele. Menininha è unica e merita il meglio dalla vita.