Una vicenda davvero esilarante è avvenuta poco tempo fa e ovviamente è diventata in fretta virale sul web. La protagonista è una cagnolina chiamata Nova, che voleva a tutti i costi giocare con la statua di Abraham Lincoln. Il video ha fatto sorridere migliaia di persone in tutto il mondo.

CREDIT: YOUTUBE

Episodi del genere sono molto divertenti e simpatici, poiché possono dimostrare a tutti la dolcezza e la spontaneità dei nostri amici a quattro zampe.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. L’uomo durante la sua pausa da lavoro è tornato a casa, proprio come faceva sempre. Ha preso la sua piccola e l’ha portata nel parco a The Colony, in Texas.

L’amico umano ha detto che la sua cagnolina vuole giocare in continuazione con il suo amato frisbee ed ogni volta che la porta a fare una passeggiata, trova qualcuno disposto a giocare con lei.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, quel giorno è avvenuto qualcosa di insolito. La piccola Nova voleva giocare a tutti i costi con la statua di Abraham Lincoln e questo, ovviamente, ha fatto sorridere tutti i presenti.

Il suo amico umano ha provato in tutti i modi a farle cambiare idea, ma lei non ne voleva proprio sapere.

Le parole dell’uomo sulla scelta di Nova di giocare con la statua

CREDIT: YOUTUBE

Il ragazzo ha voluto riprendere tutta la scena, poiché per lui era esilarante. Nella didascalia, ha scritto:

Nova è il mio border collie di un anno. Non ama nient’altro che giocare a frisbee e sceglie vittime di qualsiasi forma o dimensione per giocare con lei. Anche questa statua del buon vecchio Abraham Lincoln. È bravissima a farsi notare, ma Abe ha mantenuto il suo sguardo gelido ed ha continuato ad ignorarla.

Ovviamente il video di questa cucciola ha avuto un certo successo sul web. In tanti sono scoppiati a ridere nel vederla e nel vedere la sua insistenza nel voler giocare con la statua a tutti i costi.

