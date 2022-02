Sono in corso tutte le indagini del caso per il terribile abbandono di una piccola chihuahua chiamata Coco. Quello che doveva essere il suo amico umano, l’ha chiusa dentro una busta verde della spesa e l’ha legata sui binari di un treno.

Ovviamente questo gesto crudele e malvagio ha sconvolto migliaia di persone. In tanti sono rimasti a bocca aperta, poiché è impossibile immaginare che la crudeltà possa arrivare a questi livelli.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per un signore, che vive a Vineland, in New Jersey. Era uscito con il suo cucciolo per fare la loro solita passeggiata di routine.

Ad un certo punto però, mentre stava camminando vicino la ferrovia del treno, ha notato che lì sopra c’era una strana busta verde. Si è avvicinato ed appena ha iniziato a toccarla, ha scoperto che all’interno c’era qualcosa che si muoveva.

L’uomo ha liberato la piccola Coco in pochissimi secondi. Era spaventato, poiché credeva che il treno potesse arrivare da un secondo all’altro e sarebbe morta davanti ad i suoi occhi.

Per fortuna è riuscito a prenderla tra le sue braccia ed ha allertato in fretta i ragazzi di South Jersey Regional Animal Shelter.

Le indagini per il terribile abbandono della piccola Coco

I volontari sono intervenuti sul posto in pochi minuti e con loro ovviamente, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Un atto di tale crudeltà deve essere punito.

I poliziotti ora sono a lavoro per scoprire il responsabile di questo gesto drammatico. Hanno anche offerto una ricompensa di 1000 dollari a chi può aiutarli trovare il colpevole.

Coco nel frattempo è con una famiglia affidataria e poco alla volta si sta riprendendo da quei traumi che ha vissuto. Ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani e sta tornando a stare bene. Speriamo arrivi presto il suo lieto fine.