Un regalo speciale per la sua ragazza Cassandra e per il cagnolino Lucky: l'idea di Nick

Lucky è un’adorabile palla di pelo bianca che vive con la sua mamma umana Cassandra da ben 15 anni. La ragazza ha sempre condiviso ogni cosa con il suo cagnolino e quando ha conosciuto il suo ragazzo Nick, ha messo in chiaro sin da subito che non sarebbe mai stato l’unico uomo della sua vita.

Credit: ckchampp – Instagram

Per anni ho avuto problemi a fare amicizia ed ho sempre implorato i miei genitori di adottare un cane. Lucky ha riempito il grande vuoto che era in me, quindi non l’ho mai guardato come un cane, ma come un vero e proprio membro della mia famiglia.

Con gli anni, Nick ha imparato a conoscere il cane e anche lui oggi, come Cassandra, non immaginerebbe mai la sua vita senza Lucky. Quest’anno il ragazzo ha deciso di fare un regalo di Natale speciale per entrambi.

Il regalo di Natale per Cassandra e Lucky

Credit: ckchampp – Instagram

Ha creato diversi gadget personalizzati, penne, matite, tazze e gadget con le loro foto, compresa quella del cane!

Far stampare la faccia del cane sulla coperta è stato molto importante per Cassandra, ma anche per me. Ho pensato che fosse un regalo stupido inizialmente, ma allo stesso tempo divertente.

Credit: ckchampp – Instagram

Poi ho visto la reazione di Cassandra. Era entusiasta alla vista di tutti quegli oggetti e quando ha visto che una coperta era proprio della misura di Lucky, ho visto il suo amore negli occhi. Ho pensato di fare un regalo anche per il cane, perché per lei era importante e questo ha significato molto.

Credit video: AnimalPedia – YouTube

Cassandra e Lucky hanno apprezzato i regali di Nick e quando il ragazzo ha pubblicato la sua storia sui social, ha ricevuto migliaia di complimenti. In molti hanno rubato la sua idea, come regalo per questo Natale per i loro amici a quattro zampe! Se sono membri della famiglia, perché non dovrebbero avere un regalo da scartare?