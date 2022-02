Il terribile abbandono del cane Olympus, lasciato in condizioni disperate davanti al rifugio

Una triste vicenda è avvenuta poco tempo nel rifugio di Richmond Animal Care & Control. Un cane chiamato Olympus è stato abbandonato davanti la finestra del direttore, ma era talmente debole che non riusciva nemmeno a stare in piedi. Vederlo è stato straziante.

CREDIT: FACEBOOK

Scoprire i maltrattamenti e le crudeltà che gli animali sono costretti a soffrire, è davvero terribile. Non meritano tutte queste cattiverie, poiché desiderano solo amore ed affetto.

I ragazzi erano nel loro rifugio ed era una domenica come le altre per loro. Dovevano solo dare il cibo ai cani e poi tornare nelle loro abitazioni. Tuttavia, un episodio ha cambiato tutti i piani.

Il piccolo Olympus è stato abbandonato davanti la finestra del direttore intorno alle 9.30 del mattino. Quando i volontari lo hanno visto sono andati subito a vedere, ma non riuscivano a capire se fosse ancora vivo. Era freddo ed il battito del suo cuore era molto debole.

CREDIT: FACEBOOK

Vista la situazione, lo hanno portato in fretta dal veterinario. Il cucciolo era pelle ed ossa. La pressione sanguigna era bassa e la temperatura era impossibile da prendere. Uno dei ragazzi durante il viaggio per la clinica, ha acceso i riscaldamenti ai sedili per tenerlo al caldo.

Le condizioni di questo cane erano talmente disperate, che tutti credevano che non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.

La grande forza del piccolo Olympus

Questo cucciolo, nonostante le gravi condizioni in cui era costretto a vivere, ha mostrato di avere una voglia di vivere davvero incredibile. Vuole lottare ed il medico sta facendo il possibile per aiutarlo.

Ovviamente non è ancora fuori pericolo. Però la cosa bella è sapere che sta recuperando tutte le forze necessarie. Grazie alle cure è anche tornato a camminare per piccoli tragitti.

CREDIT: FACEBOOK

Nel frattempo le forze dell’ordine sono alla ricerca della sua ex famiglia. Vogliono capire il motivo di questa cattiveria nei confronti di questo cane che ha una dolcezza ed una personalità davvero speciale.