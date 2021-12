Questa è la storia dell’abbandono di un povero cagnolino di nome Brandy. È stato tradito da chi più amava. Un giorno, quello che era il suo proprietario ha deciso di sbarazzarsi di lui, perché ormai diventato troppo anziano, sordo e cieco.

L’uomo ha ben pensato di rinchiuderlo in una proprietà ad Adelaide, in Australia e di lasciarlo in balia delle sue condizioni, da solo, spaventato e senza il cibo e l’acqua necessari per sopravvivere. Forse voleva che la sua fosse una morte lenta e dolorosa.

Fortunatamente, qualcuno si è accorto di lui ed ha subito allarmato i volontari dell’associazione del posto, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals RSPCA.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per verificare quanto denunciato, si sono ritrovanti davanti ad una scena tristissima. Il povero animale era circondato dai suoi stessi bisogni e le sue condizioni di salute erano davvero gravi. Il cane aveva un’infezione all’orecchio, vermi intestinali, un’unghia incarnita e infetta da un ascesso, una malattia dentale avanzata e un occhio gonfio.

I ragazzi hanno fatto il possibile per salvarlo da quell’inferno, ma una volta dal veterinario hanno scoperto che non c’era nulla da fare per lui. L’unico modo che avevano per mettere fine al suo grande dolore, era l’eutanasia. Un “ultimo gesto d’amore”, è così che il medico lo ha definito, per donargli la pace di cui aveva bisogno.

Condannato l’ex proprietario del cane Brandy

I volontari si sono poi assicurati che il suo ex proprietario pagasse per ciò che ha fatto al povero Brandy. Geoffrey Mortensen, 54 anni è stato denunciato.

Era un cane più anziano, cieco, sordo e totalmente vulnerabile che è stato completamente rifiutato dai suoi proprietari quando ne aveva più bisogno.

L’uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione e gli è stato imposto il divieto di avere altri animali domestici. Una condanna che ha fatto infuriare molti amanti degli animali, ma queste sono le leggi che tutelano gli amici animali in molte parti del mondo.