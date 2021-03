Il tuo cane si addormenta spesso sui tuoi piedi? Non è abitudine, lo fa per un motivo ben preciso. Ecco quale

Avete mai fatto caso a quanto i nostri amici a quattro zampe amino addormentarsi sui nostri piedi? Come ci rilassiamo sul divano o sua una poltrona, per guardare la tv, il nostro Fido ne approfitta subito. Si accoccola accanto ai nostri piedi e si addormenta. Ma sapete che lo fa per un motivo ben preciso? Andiamo a vedere cosa vuole dirci.

Come saprete già tutti, il nostro cane con noi si sente al sicuro. Siamo i suoi proprietari, le persone che ogni giorno si prendono cura di lui, lo coccolano e gli danno da mangiare. Quali sono però i motivi per i quali un cane ama dormire sui nostri piedi?

Oltre al sentirsi protetto, Fido sente il nostro profumo. Starete pensando che i piedi non profumano poi così tanto! Non avete torto, ma è il nostro odore e non c’è nulla che lui ami di più!

La fiducia: sa che sui nostri piedi, può dormire profondamente, senza doversi preoccupare dei pericoli che lo circondano. Accanto a noi è al sicuro.

L’amore: magari siamo stati fuori tutto il giorno per lavoro e sente la nostra mancanza o magari ha solo voglia di coccole.

L’appartenenza: in molti credono che Fido ami addormentarsi sui piedi del suo proprietario, perché ama proclamarsi a sua volta, proprietario dell’umano. È il suo padrone, la sua persona!

Quindi, il fatto che il nostro amico a quattro zampe si addormenti sui nostri piedi, non è affatto una forma di abitudine. Ha questo istinto nel suo DNA e comunque, per noi cosa c’è di più adorabile? Tutti amiamo rilassarci su una poltrona, mentre il cane si addormenta sui nostri piedi!

Quindi, la prossima volta che succede, sorridiamo e pensiamo a quanto ci ama e ciò che sta provando in quell’esatto momento!