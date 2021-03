Il tuo cane si gratta spesso? Non sottovalutare la cosa. Tutto quello che c’è da sapere

L’argomento di oggi riguarda la salute degli amici a quattro zampe, con più precisione il prurito nel cane. Quante volte ci capita di vedere il nostro fido grattarsi la cute? È una cosa normalissima, ma se frequente può rappresentare un disagio che il cane non riesce a comunicare. Il sintomo di una malattia o della dermatite.

Quindi, se notiamo che il nostro amico peloso tende a grattarsi troppo frequentemente e che ciò ha provocato irritazioni, arrossamenti o infiammazioni sulla sua pelle, è bene consultare il veterinario.

Nella maggior parte dei casi, il prurito nel cane rappresenta una conseguenza ad un’allergia. Gli allergeni possono essere presenti sia nel cibo che il cane mangia, che nell’ambiente che lo circonda.

Per quanto riguarda l’alimentazione, la reazione allergica nel cane è quasi sempre legata a cibi come carne di manzo, di pollo o latticini. Mentre, per quanto riguarda l’ambiente, è possibile che le cause della reazione allergica, siano la polvere, l’erba del giardino, i pollini o le pulci.

Come risolvere il prurito nel cane?

Sempre dietro consiglio veterinario, possiamo aiutare il nostro amico a quattro zampe con la somministrazione di medicinali e con una differente dieta alimentare.

A seconda poi della gravità e della causa del prurito, il medico deciderà quale sia la strada migliore da intraprendere. Molto importante è capire se il prurito possa essere sintomo di malattie più gravi.

Quindi, qualora notiamo che il nostro cane tende a grattarsi troppo spesso, è bene cercare di capire cosa possa aver irritato la sua pelle e chiedere un consiglio al nostro veterinario. Se lasciamo che continui a grattarsi ed ignoriamo la cosa, il cane potrebbe causarsi un danno cutaneo che va poi ad aggravare la condizione infiammatoria e di conseguenza il prurito.

