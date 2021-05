La famiglia ha deciso di adottare il piccolo Lucky per aiutare la bimba a superare le difficoltà della vita

Lucky è un cucciolo che ha pochi mesi di vita e che ha trovato una famiglia, disposta ad adottarlo sin da subito. Purtroppo è venuto al mondo con una rara malformazione ed i suoi amici umani, nonostante tutto, sono felici di averlo nelle loro vite, poiché sono sicuri che potrà aiutare la loro bambina a superare le difficoltà che dovrà affrontare.

CREDIT: INSTAGRAM

Ivy McLeod ha solamente due anni e alla sua nascita, i medici hanno scoperto che non aveva le mani. La sua è una malformazione rara ed impossibile da curare.

I genitori nonostante tutto, sono molto orgogliosi di lei. Dicono che ha un carattere molto forte e che cerca sempre di superare i suoi limiti. Per loro vedere i suoi progressi è qualcosa di unico e speciale.

Tuttavia, la madre Vanessa ha deciso di provare a farla crescere con l’amore di un animale. Però non voleva adottare un cane qualsiasi, ma uno che stava vivendo la sua stessa situazione. Infatti ha deciso di pubblicare un appello sul web.

CREDIT: INSTAGRAM

Solo pochi giorni dopo, la donna ha trovato il piccolo Lucky. Il cucciolo aveva poche settimane di vita e purtroppo era venuto al mondo senza una zampa. Anche lui è affetto da una condizione molto rara.

Vanessa ha capito in fretta che era il cane perfetto per la sua bimba. Per questo è andata subito nel rifugio locale. Il suo unico scopo era quello di farlo conoscere alla piccola Ivy.

Il legame nato tra Ivy e Lucky

La famiglia umana, prima di poterlo portare nella loro abitazione, ha dovuto aspettare diversi giorni. Il cucciolo aveva bisogno ancora di cure e trattamenti, affinché potesse crescere sano ed in salute.

Lucky dopo il suo arrivo nella sua nuova casa si è adattato in fretta. È felice di passare la maggior parte del tempo con la sua piccola amica umana e vederli insieme è meraviglioso.

CREDIT: INSTAGRAM

Vanessa condivide spesso sul suo profilo Instagram le loro mille avventure e la sua storia è diventata virale sul web. Questi genitori sperano proprio che il cane possa aiutare la loro bimba a superare tutte le difficoltà che incontrerà nella sua vita.