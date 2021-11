Nik Rankin è un veterano dell’esercito e come tale, dopo il suo ritorno a casa, visto ciò che aveva vissuto, ha avuto bisogno dell’aiuto di un amico a quattro zampe. Ha adottato il piccolo Fossy, ma pochi giorni dopo il trasloco da una città all’altra, è scomparso.

Sono stati giorni lunghi e difficili, che per fortuna si sono conclusi nel migliore dei modi. In molti hanno fatto il possibile per far riunire la coppia.

Nik, in un’intervista con un quotidiano locale, ha raccontato di esser tornato dall’Afghanistan ormai molto tempo fa. Era felice poiché dopo tanto poteva riprendere in mano la sua vita.

Tuttavia, una volta arrivato nella sua abitazione ha iniziato a soffrire di PTSD. Ha vissuto dei traumi che per lui sono stati difficili da dimenticare, perché brutti e strazianti.

Proprio per questo ha deciso di adottare Fossy, un cane addestrato a rimanere al suo fianco. Lo ha aiutato in tutte le sue attività quotidiane e non lo ha mai lasciato solo.

La scomparsa terribile del piccolo Fossy e la riunione con il suo amico umano

Solo pochi giorni fa, Nik ha vissuto un’esperienza drammatica. Stava traslocando da una casa a New York in un’altra in Ohio. È un posto più tranquillo e sereno, che sembra essere perfetto per lui e per il suo amico a quattro zampe.

Tuttavia durante il trasloco, l’uomo ha deciso di lasciare il cucciolo in un rifugio locale. Quei ragazzi avrebbero dovuto tenerlo sotto controllo solo per pochi giorni.

Una mattina ha ricevuto una chiamata davvero straziante. I dipendenti lo hanno informato che il suo piccolo era riuscito a fuggire e non riuscivano più a trovarlo. Ecco il video della triste storia di seguito:

L’uomo ha raccontato la vicenda sul web sin da subito, in tanti si sono fatti avanti per poterlo aiutare. La bella notizia è arrivata solo 2 giorni dopo, quando una persona in città ha ritrovato il cucciolo ed ha capito che si trattava proprio di Fossy. Ora finalmente Nik potuto riabbracciarlo.