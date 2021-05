Dakota, lasciata al rifugio dal suo proprietario dopo che ha perso tutto: come è finita la loro storia

Questa è la storia di un senzatetto che ha rinunciato al suo cane Dakota, per donargli una vita migliore. Quando le cose per lui si sono complicate ed ha perso tutto, invece che costringere anche il suo cane a vivere per strada, ha chiesto aiuto ai volontari del rifugio Tampa Bay Humane Society.

La sua non era un scelta di abbandono, ma un regalo per una seconda vita. Una vita migliore, piena di amore e di calore.

Così, Dakota si è ritrovata chiusa nel box di un rifugio senza il suo amato papà. Nonostante i volontari lo trattassero bene, molte famiglie lo hanno maltrattato e riportato indietro, finché non è diventato uno dei cani “inadottabili“. Ma anche se la cosa è triste e brutta, forse il destino aveva altri piani.

Il proprietario di Dakota, nel frattempo, ha trovato un nuovo impiego ed è riuscito man mano a rimettersi in piedi. Quando è riuscito a permettersi anche un affitto, ha provato a chiamare il rifugio, per avere informazioni. Sapeva che probabilmente il suo cane era ormai felice con altre persone, ma lui lo doveva sapere.

Era incredulo quando ha ascoltato le parole dei volontari. Il suo amato Dakota era ancora lì, il destino aveva programmato tutto. Così, nei giorni successivi, il rifugio ha organizzato la loro riunione.

La riunione tra Dakota e il suo papà

Quando il cucciolo ha visto il suo papà entrare nella struttura, non è riuscito a trattenere la gioia. Si è precipitato tra le sue braccia e lo ha riempito di feste.

Anche l’uomo era così felice di rivederlo, che ha iniziato a piangere. La scena ha commosso tutti i presenti e poi l’intero mondo del web.

L’associazione ha regalato a Dakota un nuovo guinzaglio, un collare e sei mesi di farmaci preventivi per aiutare il suo papà mentre continua a rimettersi in piedi.