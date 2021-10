Una storia davvero incredibile è quella di un veterano dell’esercito chiamato Christopher Lewis e del suo cane Jet. Negli ultimi anni sono diventati molto famosi sui social proprio per la loro generosità ed il loro impegno, per raccogliere i fondi necessari per un’associazione locale.

Tutto è iniziato nel 2004. L’uomo a causa di alcuni problemi di salute, ha dovuto lasciare l’esercito ed è tornato nella sua abitazione.

Come tanti suoi colleghi, anche lui ha avuto gravi problemi. Infatti ad un certo punto della sua vita, si è trovato a vivere da senzatetto e con lui c’era anche la figlia.

Un’associazione locale, chiamata SSAFA lo ha aiutato. Dopo avergli trovato un lavoro, gli hanno anche trovato una casa e con la sua bambina sono tornati a stare bene.

Christopher ovviamente non ha mai dimenticato ciò che hanno fatto per lui. Per questo in qualche modo voleva ripagare quelle persone. Di conseguenza ha deciso di aprire una pagina Instagram, per poter raccogliere dei fondi. Lui però, non ha scelto di rimanere fermo, ma ha voluto attraversare a piedi la costa del Regno Unito.

Il suo scopo è proprio quello di parlare con tutti della sua iniziativa, con la speranza che anche gli altri possano aiutare quella gente che lo ha aiutato quando ne aveva bisogno.

L’incontro tra Jet e Christopher Lewis

È proprio durante uno dei suoi viaggi che Christopher ha incontrato il piccolo Jet. Il cane viveva come randagio e quando ha ricevuto un po’ di attenzioni da parte di quell’uomo, ha deciso di seguirlo.

Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Christopher inizialmente diceva che preferiva affrontare quei viaggi da solo, ma ora è felice di avere al suo fianco la compagnia del suo fedele amico a quattro zampe.

I due grazie alla loro iniziativa speciale hanno raccolto 246 mila dollari ed entro la fine dell’anno sperano di arrivare a 500 mila. Il gesto di questa persona è davvero speciale, desidera solo poter ripagare chi lo ha aiutato in un suo periodo di difficoltà.