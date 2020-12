Il video che sta emozionando il web. Lo hanno costretto ad abbandonarlo, ma in tanti si sono battuti per lui

Quella di oggi è la storia di un pastore tedesco di nome Dukey e di un soldato americano di nome Henry Alvarado. Quest’ultimo ha fatto una scelta di vita, quella di proteggere il suo paese, consapevole del fatto che avrebbe dovuto sacrificare molto. Quando i suoi nonno sono morti, non ha potuto dirgli addio e ogni volta che la sua famiglia aveva bisogno di lui, era in missione. L’unico che lo ha sempre confortato, è stato proprio Dukey.

Credit: Rescue From The Hart / YouTube

Dopo l’ultimo schieramento, Henry è tornato a casa insieme al suo amico a quattro zampe. Era arrivato il momento per loro di trasferirsi a Los Angeles. Purtroppo le cose non sono andate come previsto. Dukey è stato investito ed ha riportato delle gravi conseguenze. Aveva bisogno di un costoso intervento chirurgico.

Il soldato ha fatto del suo meglio per raccogliere i soldi per pagare l’operazione. Purtroppo però non erano sufficienti.

Pochi giorni dopo, è arrivata un’altra chiamata. Avevano bisogno del suo servizio in Alaska. I voli non permettevano al cane di salire a bordo nelle sue condizioni, così il soldato si è ritrovato costretto a lasciarlo solo, nella sua situazione.

Il gesto di un’associazione per salvare Dukey

Credit: Rescue From The Hart / YouTube

Quando i volontari dell’associazione “Rescue From The Hart” sono venuti a conoscenza della difficile situazione di Dukey e Henry, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per l’intervento del cane.

Grazie ai loro appelli, persone provenienti da ogni parte del mondo, commosse dalla storia, hanno inviato delle donazioni e in poco tempo, i ragazzi hanno raccolto abbastanza soldi, da permettere al cane di operarsi.

Il video dell’incontro

Credit video: Rescue From The Hart / YouTube

Dopo la completa guarigione di Dukey, l’associazione si è anche occupata di condurlo dal suo papà, fino in Alaska.

Credit: Rescue From The Hart / YouTube

Nel video diventato virale sul web, il soldato viene chiamato in aeroporto e avvisato riguardo una cassa, che era arrivata per lui. Immaginate la grande emozione, quando ha visto Dukey uscire da quella cassa!

Henry è riuscito a malapena a trattenere le lacrime ed ha stretto forte a se il suo unico punto di riferimento.