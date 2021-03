Il video che sta sciogliendo il cuore dell’intero web: un piccolo pirata traballante. Ecco qual è la sua storia

Le foto dell’adorabile chihuahua Morty, negli ultimi giorni, hanno preso d’assalto Internet. La sua famiglia ha pubblicato un video del cagnolino, durante una “traballante” passeggiata e migliaia di persone si sono commosse nel conoscere il piccolo pirata.

Credit: mortythemisfit / Instagram

Morty ne ha affrontate molte nella vita, ma nonostante tutto continua a sorridere e a mostrare la sua incredibile forza di volontà.

La sua storia è iniziata nell’autunno del 2020, quando il chihuahua di 4 anni è arrivato al rifugio Long Way Home Adoptables. Il suo nome all’epoca era Mufasa e le sue condizioni non erano per niente rassicuranti.

I volontari credono che alla nascita sia stato privato dell’ossigeno per troppo tempo. Per questo cammina in quel modo e ha la testa permanentemente inclinata.

Ha trascorso tutta la sua vita rinchiuso in una stanza, o in una cameretta o nel bagno della casa. Aveva un occhio ulcerato, che la sua ex famiglia non si era mai presa la briga di curare.

Credit: mortythemisfit / Instagram

Il veterinario, per cercare di salvarlo, si è ritrovato costretto a dover rimuovere l’occhio. Per questo oggi è un piccolo pirata.

Nonostante il modo in cui quelle persone lo avevano trattato, nonostante gli interventi e le medicine, Morty ha sempre continuato a mostrare la sua vivacità e la sua gioia. E non ha mai perso la fiducia negli esseri umani.

L’adozione del cagnolino Morty

Dopo la diffusione della sua storia sui social network, le immagini del cagnolino Morty sono arrivate dritte al cuore di una famiglia, che ha deciso di adottarlo. Oggi il piccolo chihuahua vive con delle meravigliose persone, che ogni giorno si prendono cura di lui.

Dopo la pubblicazione di un suo video, mentre cammina traballando durante una passeggiata, il cucciolo è diventato una vera e propria star.

Basta pensare che su TikTok è seguito da oltre 430 mila follower. Ogni giorno i suoi proprietari pubblicano adorabili video di lui che cammina con musica in sottofondo regalano un sorriso a migliaia di persone.

Credit: mortythemisfit / Instagram

La famiglia di Morty ha spiegato che le sue passeggiate degne di una passerella non sono sempre fatte solo di sorrisi e risate. Ciò che loro vogliono condividendo i suoi video, è sollecitare le persone verso l’adozione, la sterilizzazione e le donazioni ai rifugi.

A volte non è facile, ma questo piccolo pirata ha portato tanta gioia nelle loro vite e non rinuncerebbero a lui per nulla al mondo.