Il proprietario finge di affogare, il cane Boogie si getta in piscina e lo riporta a galla: le immagini diventano virali in tutto il mondo

Boogie è il cane protagonista del video che vogliamo mostrarvi oggi. Tutti noi sappiamo quanto grande sia l’amore che i nostri amici a quattro zampe provano nei nostri confronti. Farebbero qualsiasi cosa per noi, anche mettere a rischio la propria vita per salvare la nostra.

Il proprietario di Boogie ha voluto mettere alla prova la fedeltà del suo amico peloso. Si è tuffato in piscina e ha fatto finta di annegare. Era incuriosito dalla reazione del cane.

Oggi ho imparato quanto il mio cane mi ama.

Queste le parole con cui Antony Spinner ha accompagnato il video, diventato virale sul web.

Il video del cane Boogie

Dalle immagini si vede l’uomo che si trova in acqua con alcuni amici, quando improvvisamente inizia a chiamare il suo cane e a chiedergli aiuto, fingendo di affogare.

Boogie capisce subito il pericolo e si getta istintivamente in acqua. Una volta raggiunto il suo amato papà umano, cerca di aiutarlo a stare a galla. Il fedele amico a quattro zampe non ha abbandonato nemmeno per un secondo il suo proprietario. È subito intervenuto in suo soccorso, perché mai avrebbe permesso che gli capitasse qualcosa di brutto.

Aveva bisogno di lui e non ha nemmeno valutato il fatto che avrebbe messo a rischio la sua stessa vita. Perché noi per i nostri cani siamo la cosa più importante.

Dopo la pubblicazione del video sui social network, l’eroico del cane Boogie è diventato famoso in tutto il mondo. Migliaia di persone sono rimaste stupefatte da quelle immagini piene di amore e di fedeltà. Qualcuno ha anche criticato il gesto dell’uomo, che ha fatto vivere un momento di stress all’animale, per un semplice scherzo. Sì, forse è uno scherzo che non si deve ripetere. Ma mostra quella che è la realtà e quello che farebbe ognuno dei nostri cani per noi.