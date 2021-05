La clip virale del cane che chiede il permesso alla sua amica umana per andare a salutare i nonni

Da pochi giorni sui social gira una clip che è diventata virale. Il protagonista è un cane che chiede il permesso ai suoi amici umani per poter andare a trovare i nonni. I ragazzi dicono che è abituato a muoversi da solo per quella zona e che non è mai fuggito.

CREDIT: YOUTUBE

Per i bambini è una fortuna avere i nonni che abitano a pochi metri dalla propria abitazione. Questo vale anche per questo piccolo a quattro zampe.

Sono stati proprio i suoi amici umani a pubblicare la clip sul web, ma nessuno due due credeva che sarebbe diventata virale nel giro di pochi giorni. Tanti utenti sono rimasti a bocca aperta nel vederla.

La coppia ha raccontato di aver adottato il cane molto tempo fa. Lo hanno trovato abbandonato per le strade della loro città. Per questo lo hanno portato nella loro abitazione e gli hanno donato tutte le cure di cui aveva bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

Con il passare dei giorni, tutta la famiglia si è affezionata a lui e, alla fine, hanno deciso di adottarlo per sempre. Il cucciolo era felice di aver trovato delle persone amorevoli, disposte a fare il possibile per farlo sentire amato e protetto.

Vicino la casa di questi ragazzi, c’è anche la casa dei genitori di uno di loro. Il cane sin dal suo arrivo, è sempre stato libero di girare, ma la sua amica umana gli ha insegnato a chiedere il permesso prima di poter andare a salutare i due signori.

La clip virale del cane che va a salutare i nonni

CREDIT: YOUTUBE

Infatti, nella clip che è stata pubblicata sul web, si può vedere il cucciolo a quattro zampe allontanarsi dalla sua abitazione.

Ad un certo punto però, si ferma di scatto e si gira a guardare la sua amica umana, che era ferma pochi metri dietro di lui. La donna ha capito bene le sue intenzioni. Per questo fa cenno di si con la testa ed il cucciolo corre via. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

In tanti sono rimasti stupiti nel vedere la scena, poiché non è una cosa che si può vedere tutti i giorni!