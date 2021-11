Oggi vi raccontiamo la storia del cane Yunona e del suo nuovo amico, un piccione. Tutto è iniziato quando, un giorno, il Labrador nero stava guardando fuori dalla finestra della sua abitazione.

Credit: Viktoriya Belostotskaya

Improvvisamente, un piccione è atterrato accanto a lui, sul davanzale. In quel preciso momento, la proprietaria del cane, Viktoriya Belostotskaya, stava filmando il suo animale, per mostrare ai suoi amici sui social, il modo in cui si stava rilassando alla finestra. Di certo non si aspettava di catturare una scena così bella e particolare.

Il filmato mostra l’arrivo del piccione, che non si preoccupa della presenza del grande cane e nemmeno di quella della sua mamma umana. Al contrario, sembra felice di farsi annusare dal suo nuovo amico.

Credit: Viktoriya Belostotskaya

Non voleva andare via, si è semplicemente seduto accanto a Yunona. Aveva le zampette sporche, così mi sono avvicinata e gliel’ho pulite. Il piccione poi si è riavvicinato al mio cane.

Il volatile si è arrampicato sulle zampe di Yunona e si accoccolato a lui, per godersi tutto il calore di quel grande corpo peloso.

Dopo la pubblicazione del video sui social, migliaia di persone sono rimaste colpite dalla scena. In molti hanno commentato, meravigliati dalla reazione del cane e dichiarando che il proprio amico a quattro zampe avrebbe lasciato soltanto le piume di quel piccione!

Insomma, una scena bellissima, che è stata visualizzata e condivisa un incredibile numero di volte! Attraverso i social network, si è diffusa in ogni parte del mondo!

Credit: Viktoriya Belostotskaya

Viktoriya Belostotskaya voleva soltanto riprendere il suo cane e mai si sarebbe aspettata di essere testimone di una scena del genere. Una scena che non dimenticherà per il resto della sua vita! E nemmeno si sarebbe mai aspettata che il suo video diventasse virale e attirasse l’attenzione di così tante persone! Non è bellissimo?