I nostri adorati amici a quattro zampe sono l’essenza delle nostre vite. Averli attorno e vederli ronzare e combinare le loro gag sono quello che di meglio può capitarci nelle giornate noiose e spente. Ne sa qualcosa un uomo di Nashville, negli Stati Uniti, che ha potuto assistere ad una scena davvero comica della quale si è reso protagonista il suo cucciolo di nome Denver.

Fonte: N4NEWS OFFICIAL / YouTube

Questo proprietario ama i suoi tre cani alla follia. Si prende cura di loro come meglio non potrebbe e ama, spesso e volentieri, portarli a spasso con la sua auto.

Un giorno come tanti altri, l’uomo si stava preparando per uscire con i suoi tre cuccioli. Il più grande si chiama Denver, ha 6 anni ed è un meraviglioso pastore tedesco. Poi ci sono Hagen di due anni e il piccolo di casa, Lorcan, che ha soltanto 10 settimane di vita.

Per portarli in giro, il loro proprietario monta dei trasportini di diverse misure nel cofano del suo fuoristrada. Quello più grande è per Hagen, mentre quello più piccolo è naturalmente riservato a Lorcan.

Il fratellone più grande, quando ha visto le due cucce nel cofano, ha deciso di intervenire e di fare di testa sua. È saltato e si è andato ad infilare in quella più piccola.

La gag di Denver

Le sue grandi dimensioni rispetto alle piccole della cuccia hanno reso la scena decisamente comica. Ciò che l’ha reso ancor più divertente, è stata la naturalezza con la quale lo ha fatto. Nonostante le risatine del suo papà umano, lui si è rannicchiato fino a diventare una palla di pelo e si è sistemato con le sue grosse zampe che spuntavano fuori.

L’uomo non ha resistito a prendere il suo smartphone e a registrare un video, che poi ha prontamente pubblicato su YouTube.

Nel giro di pochissimi giorni, la gag del meraviglioso Denver ha fatto letteralmente il giro di tutto il mondo. Migliaia di utenti da ogni parte del mondo hanno commentato e pubblicato il video.

Video come questo permettono a centinaia e centinaia di persone di risollevarsi da un momento come quello attuale che non è certo gioioso. Se volete vedere il video, lo trovate nella parte superiore dell’articolo.