Golden Retriever decide di interrompere il suo papà mentre lavora sotto una macchina per prendersi la sua dose di coccole

Il protagonista della simpatica storia di oggi, è un dolcissimo Golden Retriever. È diventato famoso sul web, dopo che il suo papà umano ha condiviso un video sui social network. Chiunque ha un cane, sa benissimo cosa sia in grado di fare pur di attirare l’attenzione del suo proprietario.

Il cucciolo non sopporta di stare lontano dalla persona più importante della sua via, così mentre lo ha visto lavorare sotto una macchina, ha ben pensato di irrompere e di pretendere la sua dose di coccole!

Il video del Golden Retriever

All’inizio del filmato, si vede un uomo sdraiato sotto un veicolo, intento a lavorare a a risolvere il problema. In mano, stringe gli strumenti da meccanico. Mentre si concentra sul suo lavoro, però, qualcuno arriva ad interromperlo e si sdraia sul suo petto. Si tratta proprio del suo Golden Retriever!

Il dolce cagnolino inizia a riempirlo di baci bavosi e il suo papà non riesce a non sorridere. Un momento dolcissimo, che diventa ancora più dolce quando il cucciolo si sdraia sul petto del suo amato papà e lui lo stringe in un tenerissimo abbraccio.

L’abbraccio dura solo pochi secondi, ma è chiaro che l’amore che condividono è incommensurabile. Il Golden Retriever non ama trascorrere il tempo lontano dal suo papà e pretende di essere presente anche durante il suo lavoro!

Dopo la pubblicazione sui social network, il video di questa bellissima coppia ha fatto sciogliere il cuore di migliaia di persone ed ha raggiunto un numero di visualizzazioni davvero incredibile!

Sono queste le immagini che amiamo vedere e che di fanno bene al cuore! Vediamo così tanti cani maltrattati ed abbandonati, che abbiamo bisogno anche di dosi d’amore come quella di questo adorabile Golden Retriever!

Un ringraziamento al suo papà, che ha condiviso il filmato con l’intero mondo del web!