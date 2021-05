Il protagonista della storia di oggi è un simpatico cucciolo di orso. Un famiglia della Carolina del Nord si è ritrovata testimone di una scena davvero particolare ed ha deciso di condividere sul web, i filmati delle telecamere di sorveglianza. In pochi giorni, il video è diventato virale e si è diffuso in ogni parte del web.

Credit: SUMER WALSER WILLIAMS

Sumer Walser Williams e suo marito si sono svegliati una mattina a causa di strani rumori che provenivano dalla veranda. Sono rimasti totalmente sorpresi quando hanno scoperto della presenza di un visitatore del tutto inaspettato: un cucciolo di orso cercava di spiare l’interno della casa dalle finestre.

Abbiamo sentito dei rumori fuori dalla finestra della nostra camera da letto che si affaccia sulla nostra terrazza anteriore. Poi abbiamo visto un piccolo orso che ci fissava. Si è perfino alzato sulle zampe per guardarci meglio. Siamo scoppiati a ridere. Era così tenero che non potevamo averne paura!

Credit: SUMER WALSER WILLIAMS

Ma poi è accaduto qualcos’altro. Non tutti erano felici della curiosità del piccolo orso. In breve tempo, è arrivata la sua mamma e la scena è diventata davvero epica. Il grande animale ha iniziato a rimproverare il suo cucciolo, per quella marachella che proprio non avrebbe dovuto fare!

Credit: SUMER WALSER WILLIAMS

Da madre mi sono rivista in quell’orsa. A sgridare il suo bambino che si era intrufolato in una casa di estranei e che avrebbe potuto mettersi in pericolo! Quel momento per noi è stato epico e abbiamo deciso di mostrarlo a tutto il mondo! Un genitore è sempre un genitore, anche nel mondo animale!

La donna ha immaginato esattamente le parole di mamma orso:

Te l’ho detto centinaia di volte di non disturbare le persone!

Il video del cucciolo di orso

Un video troppo divertente che di certo moglie e marito non dimenticheranno mai! Immaginate di svegliarvi e di vedere un cucciolo di orso che vi fissa dalla finestra e che cerca di curiosare nella vostra casa. Poi, arriva la sua mamma arrabbiata e inizia a sgridarlo, proprio come tutte le mamme fanno con i loro bambini!

Nel giro di pochi giorni, il video di questa famiglia si è diffuso sui social network, suscitando la reazione di migliaia di persone! Davvero epico!