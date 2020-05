In spiaggia con il cane epilettico, la polizia decide di non multarli Coppia decide di andare in spiaggia con il cane epilettico, ma la polizia capisce la situazione

L'emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo ed il Governo, per evitare di peggiorare la situazione, ha disposto delle restrizioni. Una coppia ha deciso di violarle, per permettere al loro cane Rosita di correre e sfogarsi, in una spiaggia, per evitare che gli accadesse qualcosa di brutto. Gli agenti di polizia, quando li hanno fermati e gli hanno chiesto il motivo della loro uscita, hanno capito la situazione ed infatti non li hanno multati. In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto ad Imperia e la coppia, che da diversi giorni vedeva la loro cucciola agitata, stressata e stare male, ha deciso di uscire, per farla sfogare. La cagnolina, in realtà, soffre di epilessia e non può correre sulle piastrelle, sull'asfalto o mentre è al guinzaglio, ma deve farlo nei suoi posti preferiti e uno di questi è proprio la spiaggia. I suoi amici umani, quando hanno capito che la quarantena stava portando delle gravi conseguenze anche a lei, hanno deciso di uscire, nonostante le restrizioni. Hanno pensato: "Meglio una multa, che una crisi epilettica!" Così, hanno deciso di portarla alla spiaggia, precisamente alla Marina e l'hanno lasciata correre e giocare per più di un'ora. Mentre stavano tornando a casa, però gli agenti di polizia li hanno fermati. "Non avete idea di quanto Rosita sia stata felice e e di quanto si sia divertita a correre ed a giocare insieme a noi", ha scritto la sua amica umana sul web. I due hanno spiegato la situazione alle forze dell'ordine, che hanno subito capito le motivazioni dietro quell'uscita ed hanno infatti deciso di non multarli. Secondo i poliziotti, la coppia aveva un valido motivo per uscire e quindi stava rispettando tutte le restrizioni previste dal Governo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.