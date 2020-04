Incendio a Santena, morti cinque cani uno è salvo Incendio a Santena, i Vigili del Fuoco sono riusciti a salvare solo un cane, per gli altri non c'è stato nulla da fare

Una vicenda drammatica è avvenuta nei giorni scorsi. Un terribile incendio ha avvolto delle baracche, in cui purtroppo cinque cani hanno perso la vita. Un Vigile del Fuoco, è riuscito a salvarne uno, ma le sue condizioni sono davvero drammatiche. Le forze dell’ordine, ora stanno indagando sull’accaduto.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i pompieri, che quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare molto per salvare i cuccioli.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a Santena, in provincia di Torino, lo scorso lunedì pomeriggio. A dare l’allarme sono state alcune persone del posto.

I Vigili del Fuoco, sono arrivati immediatamente ed uno degli uomini, è entrato senza perdere nemmeno un secondo, è riuscito a tirare fuori un cane, con ustioni e che respirava male, a causa del fumo che ha respirato.

E’ arrivato anche un veterinario, che lo ha subito attaccato al respiratore. Erano delle baracche e gli inquirenti, ora stanno cercando di capire, se fossero o meno abusive.

Quei cani, erano chiusi in quel posto e purtroppo, cinque di loro non sono riusciti a sopravvivere, poiché avvolti dal fumo e dalle fiamme. E’ stato anche rintracciato il proprietario di quel posto, che ora è sotto indagine da parte degli agenti.

Le forze dell’ordine, ora, stanno cercando di capire se quell’uomo fosse presente al momento dell’incendio e se sia fuggito nel momento in cui le fiamme hanno iniziato ad alzarsi.

In quella giornata nonostante la pioggia, non c’è stato nulla da fare, per riuscire a salvare i cuccioli, da quell’evento drammatico. Per permettere ai Vigili del Fuoco di lavorare e di spegnere tutto, la Circonvallazione di Santena è stata chiusa al traffico per diverse ore. Infatti ci sono stati diversi disagi per la circolazioni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.