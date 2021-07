Due famosi influencer hanno salvato la vita del piccolo Blue: il piccolo trovato a vivere in strada in gravi condizioni

Wes ed Enes sono due travel influencer che sono molto famosi sui social. negli ultimi tempi, proprio in uno dei loro viaggi in Turchia, hanno salvato la vita di un cucciolo chiamato Blue. Era ricoperto di vernice e le sue condizioni erano davvero disperate. Si vedeva che aveva bisogno di aiuto.

Era una giornata come le altre per i ragazzi. Erano impegnati a visitare quei posti ed a mostrarli a tutti i loro follower.

Tuttavia, ad un certo punto hanno trovato il piccolo a quattro zampe che era seduto sul ciglio della strada, solo e triste. Non aveva nessuno disposto a prendersi cura di lui.

Per questo motivo i due ragazzi hanno deciso di portarlo nel loro albergo. Hanno chiamato il loro amico veterinario per capire cosa dovevano fare. Wes ed Enes hanno sottoposto il cane ad un bagno caldo per prima cosa.

Subito dopo hanno scoperto che aveva una zampetta ferita, a causa dei maltrattamenti subiti da qualche essere umano crudele. Infatti sempre su consiglio del medico, gli hanno messo una pomata per aiutarla a guarire, ma in questo caso la situazione è peggiorata drasticamente.

I ragazzi durante la notte si sono resi conto che il cucciolo stava male. Respirava a fatica e non riusciva più ad alzarsi. Sono usciti in città nella ricerca disperata di un veterinario, che per fortuna hanno trovato il pochi minuti.

La guarigione del piccolo Blue ed il suo lieto fine

Il medico dopo aver sottoposto il piccolo ad un controllo, ha scoperto che purtroppo era affetto da un’infezione molto grave. Aveva bisogno di cure e di un trattamento. Probabilmente se i due non lo avessero portato nella clinica, avrebbe perso la vita in poche ore.

Mentre era ricoverato, Wes ed Enes si sono messi alla ricerca di una famiglia. Loro non potevano tenerlo, poiché sono sempre in viaggio e un cane ha bisogno di un posto sicuro in cui poter vivere.

Hanno pubblicato la storia sul web ed una coppia che vive a Denver si è fatta presto avanti per poterlo adottare. Blue ora ha anche un fratellino a quattro zampe con cui giocare e degli amici umani che farebbero di tutto per farlo stare bene. La sua vita è cambiata totalmente grazie ai due influencer dal cuore enorme.