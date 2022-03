La curiosità, la vivacità e perché no, la fame di questa cagnolina molto tenera di nome Pipa, hanno rischiato di mettere in serio pericolo la sua vita. Tutto è cominciato nel 2019, quando in una mattina come tante altre la cucciola ha iniziato a stare male e vomitare tutto ciò che provava a mangiare e bere. I suoi genitori l’hanno portata dal veterinario ed hanno scoperto l’amara verità.

Pipa è l’esempio più classico di un cane di razza golden retriever. Ama alla follia i suoi genitori umani, ma anche gli sconosciuti. Adora nuotare in acqua e giocare nella neve e corre sempre, dalla mattina alla sera, scatenando un’energia che potrebbe alimentare un intero villaggio.

I suoi giochi, però, a volte si trasformano in scherzi abbastanza esagerati. Per esempio, fin da quando era piccola, aveva una particolare passione per il masticare oggetti che nulla avevano a che fare con cibo commestibile.

Più volte i suoi genitori, mentre erano a lavoro, avevano visto la loro cucciola distruggere a morsi i loro vestiti e addirittura mobili.

Inizialmente la coppia di proprietari rideva e pensava che Pipa fosse così tenera. Ma poi, una mattina come tante altre del 2019, le risate si sono trasformate in preoccupazione e terrore.

La cagnetta ha iniziato a stare male e vomitare ogni volta che provava a mangiare o bere qualcosa.

Portata di corsa dal veterinario, il medico le ha fatto una lastra ed ha scoperto qual era la causa del suo malessere.

Paura sventata per Pipa

Nella lastra si vedevano, chiaramente nello stomaco della cucciola, un sasso e una cerniera di una zip.

Il più delle volte questo tipo di cane espelle gli oggetti ingurgitati con il metodo più antico, ma stavolta era diverso. La pietra e la cerniera si erano bloccate nel suo intestino, rendendo così necessario un delicato intervento chirurgico.

La giovane età ha aiutato la cucciola a superare l’intervento e riprendersi alla grande e in poco tempo, ma la paura della sua mamma e del suo papà hanno resistito più a lungo. Soprattutto vedendo che le abitudini di mangiare di tutto di Pipa non erano diminuite affatto.

Con una museruola e con una ciambella gonfiabile, alla fine hanno più o meno risolto il problema, ma la paura resta comunque tanta.

Per ricordare quell’evento spiacevole, i proprietari hanno fatto costruire una teca per trofei, al cui interno hanno messo i due oggetti ingoiati dalla burlona a quattro zampe.