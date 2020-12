Inizia a rincorrere quella macchina con tutte le sue forze e non si ferma per 20 minuti. Alla fine, ogni sforzo è valso la pena

Questa storia arriva dalla Cina ed ha come protagonista un cagnolino di nome Fugui. La sua mamma umana stava per sposarsi e aveva organizzato tutto alla perfezione. Il suo amico a quattro zampe, il giorno del convoglio nuziale, si sarebbe dovuto trovare in macchina con lei. Ma per ragioni sconosciute, le cose non sono andate esattamente così.

Credit: YouTube

Il video di quanto accaduto, è stato pubblicato sulla piattaforma Douyin, la versione cinese di TikTok.

Dalle immagini, si vede Fugui che aspetta la sua padrona mentre arriva con la macchina, seguita poi da tutti gli invitati. Non appena però, la vettura che porta la sposa gli passa accanto, il dolce cagnolino inizia a correre e ad inseguirla. La macchina continua a viaggiare per km, ma il pelosetto non ha intenzione di mollare e continua, a sua volta, a correre con tutte le sue forze.

Credit: YouTube

Ad un certo punto, un’altra macchina si ferma, all’interno c’erano i genitori della sposa, che fanno cenno al cane di salire a bordo con loro. Ma non era ciò che Fugui voleva. Declina il loro invito e continua ancora a rincorrere la macchina della sua amata mamma.

Il convoglio non si ferma finché non raggiunge la casa dello sposo. Dopo circa 20 minuti e 6 miglia di distanza.

Il video di Fugui

Credit video: Tonight’s Entertainment – YouTube

Fugui riesce, alla fine, a raggiungere la sua padroncina e a congratularsi con lei. In quel momento, ogni suo sforzo è valso la pena!

Credit: YouTube

Dopo la pubblicazione del filmato, questo cagnolino è entrato nel cuore di migliaia di persone, che hanno iniziato a seguire il profilo della sua mamma e oggi hanno il piacere di vivere il meraviglioso rapporto che lo lega a lei.

Dalla sua adozione, il cucciolo non ha mai passato un secondo lontano dalla donna e il giorno del suo matrimonio, sapeva benissimo che doveva rimanerle accanto ad ogni costo! Un testimone a quatto zampe!