(VIDEO) La sua padroncina umana parte per l’università, ma il cane diventa triste. Guardate cosa fa quando sente la sua voce al telefono

Artie è un cane di Akita giapponese che vive a Richmond Hill con la sua famiglia. Recentemente, la sua adorata padroncina di 21 anni, è andata al college e si è trasferita in una casa studenti a tre ore di distanza. Quando qualcuno deve partire per un viaggio, per studio o per qualsiasi altro motivo, un essere umano lo capisce. Ma un cane? Come si fa a far capire ad un cane dove è andata la sua migliore amica?

Dal momento in cui la 21enne Cecelia Jia è partita, Artie è diventato triste. Ha iniziato a trascorrere ogni giorno sul divano, domandandosi dove fosse finita la sua sorellina umana.

Dopo che i suoi genitori l’hanno informata dello stato d’animo del cane, la giovane ha deciso di registrare una clip audio ed ha chiesto a sua madre di farla ascoltare ad Artie. Ha pensato che il suono della sua voce, lo avrebbe rassicurato e fatto sentire meglio.

Nel filmato condiviso dalla famiglia, diventato virale sul web, si vede il cucciolo sdraiato sul divano e il telefono poggiato sul bracciolo.

Improvvisamente, parte la nota audio e si sente la voce della giovane. Artie sembra confuso e si guarda intorno, poi capisce che proviene dal telefono e si rattrista. Perché la sua amica umana è dentro al telefono?

Come se volesse abbracciarla, il dolce cagnolone poggia il muso sul telefono, con gli occhioni tristi.

Una scena capace di sciogliere il cuore di chiunque si ritrovi a guardarla!

Il video di Artie

Per i nostri amici a quattro zampe, noi diventiamo il mondo. L’unica ragione della loro felicità e quando siamo distanti, sentono la nostra mancanza. Artie ha solo bisogno di tempo, per abituarsi all’idea che la sua sorellina umana tornerà più raramente a casa dei suoi, ma non appena finirà gli studi, torneranno a stare insieme tutto il giorno, per tutta la vita!