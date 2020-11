Brad e Kay Jones, sono una coppia che vive in America. Da diverso tempo hanno deciso di fare qualcosa per aiutare i cani anziani e la loro meravigliosa iniziativa è diventata presto virale sul web. In molti si sono congratulati con loro, per ciò che hanno deciso di fare per gli animali che non avevano molte aspettative di vita.

Tutto è iniziato quando la donna ha visto sulla home di Facebook l’appello per Beau, un cane con un’età molto avanzata, che aveva bisogno di amore e cure.

Sin da subito si è innamorata del suo sguardo ed insieme al marito hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo. I due sono andati a conoscerlo nel rifugio della città e senza rifletterci hanno deciso di adottarlo.

I giorni in cui il cucciolo ha vissuto a casa con i suoi amici umani, era felice e soddisfatto. Dopo tutto ciò che aveva passato si sentiva amato e protetto. Vedeva che quelle persone volevano solo farlo stare bene.

Purtroppo però, Beau a causa dei suoi gravi problemi di salute, non ha avuto molto tempo per godersi la sua gioia. Il suo cuore ha cessato di battere pochi mesi dopo il suo lieto fine.

Ovviamente Brad e Kay avevano il cuore a pezzi, ma invece di rinunciare, hanno deciso di fare qualcosa di speciale. La coppia ha deciso di adottare un altro anziano cane, che aveva bisogno solo di tornare a stare bene.

La scelta speciale di Brad e Kay Jones

L’uomo un giorno, è venuto a conoscenza della storia di Mary Lou. Questa cagnolina purtroppo aveva un amico umano molto anziano, che non poteva più prendersi cura di lei. Aveva molti problemi di salute ed aveva bisogno di diversi trattamenti.

La coppia ha deciso di adottarla. L’hanno portata dal veterinario, che gli ha prescritto diverse cure e trattamenti. La sua strada per la guarigione era molto lunga e in salita, ma il medico era sicuro che ce l’avrebbe fatta.

Mary Lou grazie all’amore e a tutte le attenzioni dei suoi amici umani, ha fatto dei miglioramenti incredibili. Brad e Kay si sono impegnati ed alla fine, nonostante la sua età avanzata, è tornata a correre e ad essere felice. Purtroppo anche lei non ce l’ha fatta, ma la coppia sa di aver fatto il possibile e di averle donato i migliori ultimi mesi della sua vita.