Il cucciolo Merlin sarebbe morto in pochi minuti, se solo una coppia gentile non fosse intervenuta in suo aiuto

La storia di oggi insegna a tutti i proprietari di amici a quattro zampe quanto sia importante portare i propri pelosi, sempre e comunque, al guinzaglio. Un uomo di nome Corrado aveva portato il suo cucciolo Merlin sulla spiaggia per giocare e correre. Lì è permesso di togliere il guinzaglio ad un cane e l’umano aveva deciso di far stare per qualche minuto libero il suo cagnolone.

Credit: Drew Kreiling Facebook

Merlin è sempre stato un cane molto educato e rispettoso del suo proprietario. Ha sempre ascoltato i suoi ordini. Tuttavia, in un giorno che sembrava esattamente come tanti altri, qualcosa è andato storto. Una volpe è passata dalle parti della spiaggia e Merlin gli è corso dietro.

Corrado ha provato a fermarlo, ma quando se ne è reso conto, il suo cucciolo era già in mezzo alla strada vicina.

Un camion all’improvviso è sbucato fuori e lo ha travolto inesorabilmente. L’uomo alla guida ha frenato per un momento, ma poi ha accelerato ed è fuggito via.

La disperazione, a quel punto ha preso il sopravvento su Corrado. Aveva assistito inerme all’intera scena e sapeva che il suo amico gli stava morendo tra le braccia.

Una coppia di angeli custodi interviene per salvare Merlin

Credit: Drew Kreiling Facebook

Oltre a Corrado, anche una coppia che era lì di passaggio aveva assistito alla scena dell’incidente. Da amanti e proprietari di cani, non hanno potuto fare a meno di fermarsi per verificare le condizioni del cucciolo.

Le lacrime di Corrado hanno convinto quelle persone ad impegnarsi al massimo pur di aiutare l’uomo e il suo peloso nel tentativo di estremo salvataggio.

Insieme hanno caricato Merlin su un furgoncino e si sono messi in viaggio verso la clinica veterinaria più vicina. Tutti sapevano che c’erano poche possibilità di sopravvivenza, ma bisognava fare un tentativo.

Credit: Drew Kreiling Facebook

La prontezza e la lucidità con cui quella coppia è intervenuta, alla fine, ha fatto la differenza, I medici della clinica hanno operato d’urgenza il cane e hanno evitato una morte praticamente certa.

La paura di Corrado non è certo finita lì, però. Si pente amaramente di essersi distratto e di aver liberato il suo cucciolo in spiaggia, nonostante fosse consentito. D’ora in poi starà molto più attento, proprio come dovrebbe fare chiunque.

