Investito da un’auto, il cucciolo è finito dentro un fiume ghiacciato. La grave frattura alla schiena ha complicato il tutto

Quello che è capitato a questo sfortunato cane senzatetto, è di una tristezza infinita. Già sfortunato per essere finito a vivere in strada da randagio, un giorno, ha subito un gravissimo incidente stradale che ha messo in serio pericolo la sua stessa vita. Fortunatamente, un buon samaritano è passato da quelle parti ed ha fato di tutto per poterlo salvare.

Credit: AnimalSTEP Official

La maggior parte delle persone è abituata a riempire di coccole e carezze tutti i cani che incontra per strada insieme ai propri proprietari. Allo stesso tempo, quando invece incrociano i loro passi con quelli di un cagnolino randagio, istintivamente sono portati ad evitarli come se fossero delle bestie feroci. La verità, è che quelle povere creature avrebbero più bisogno di quella carezza di qualunque altro cane più fortunato.

Il cucciolo protagonista di questa brutta vicenda viveva da molto tempo in strada. Probabilmente ci era nato, oppure qualcuno lo aveva brutalmente abbandonato, questo non si scoprirà mai. Fatto sta che era costretto a vivere una vita tremenda, con il rischio che in ogni momento potesse capitargli qualcosa di brutto. Un giorno, quel qualcosa di brutto è purtroppo accaduto.

Il cucciolo si trovava a vagabondare nei pressi di una strada molto trafficata. Improvvisamente, un’automobile lo ha travolto a grande velocità facendolo letteralmente volare dentro a un canale d’acqua che costeggiava la via.

Tramortito e impaurito, il cagnolino è rimasto immobile per ore, con il corpo immerso per metà nelle fredde acque del fiume.

Il salvataggio del cane senzatetto

Credit: AnimalSTEP Official

Per ore, il povero cane senzatetto non ha potuto far altro che ululare e piangere con quanta più voce possibile, con la speranza che qualcuno si accorgesse di lui.

Fortunatamente, un passante lo ha visto e ha deciso di non rimanere indifferente. È sceso fino alla riva del fiume e, con estrema fatica, ha tirato fuori il cucciolo dolorante.

Immediatamente lo ha caricato in auto e lo ha portato nelle clinica veterinaria della città, dove il veterinario ha fatto una scoperta terribile. Con l’impatto, il randagio aveva riportato una brutta frattura alla colonna vertebrale.

Credit: AnimalSTEP Official

Oggi il cane senzatetto si trova ricoverato nella clinica, dove i volontari si stanno occupando di farlo tornare il prima possibile in forze. Appena sarà possibile, il medico lo sottoporrà ad un intervento chirurgico per sistemare la sua povera schiena.

Il cucciolo, sebbene sia in condizioni davvero critiche, probabilmente si salverà e starà bene. Tutto questo è stato possibile solo grazie a un buon samaritano che ha deciso di non rimanere indifferente davanti ad un povero cagnolino in difficoltà.