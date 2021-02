Investito e lasciato per strada, il cane Luke continuava a trascinarsi nonostante il dolore: oggi ha bisogno d’aiuto per riprendersi la sua vita

Luke è stato investito e lasciato per strada: avviata una raccolta fondi per restituirgli la sua vita

La triste vicenda del cane Luke, arriva da Campobasso. La vita da randagio non era abbastanza per questo povero cucciolo. È stato investito da una macchina e lasciato agonizzante in mezzo alla strada. Il responsabile non si è nemmeno fermato per soccorrerlo, ma è andato via senza mostrare un briciolo di umanità.

Credit: Facebook

Luke, nonostante avesse le zampe ferite e nonostante il dolore, ha continuato a trascinarsi per strada. Poi, per fortuna, è stato preso e portato da un veterinario.

Dopo la visita, il medico ha scoperto che aveva riportato fratture all’anca e al femore. Le aree erano infiammate ed infette e non poteva essere operato.

Luke ha bisogno di una protesi

Credit: Un aiuto per l’intervento di Luke – Facebook

Luke ha trascorso i successivi giorni al canile di Campobasso, dove è stato seguito e curato e oggi è finalmente pronto per l’operazione. La Leidaa, Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, ha avviato una raccolta fondi. I soldi raccolti saranno utilizzati per pagare l’intervento di questo cucciolone. Luke ha circa due anni ed è tornato a camminare, ma purtroppo trascina le zampe posteriori. L’impianto di una protesi e la fisioterapia, gli restituiranno una vita normale.

Oggi il cane vive a casa della presidente dell’associazione, Maria Lanzillo. Questa meravigliosa donna si sta occupando di lui e di ogni sua necessità. Lo guida passo passo verso la sua rivincita.

Credit: Un aiuto per l’intervento di Luke – Facebook

Dovrà fare una Tac in 3D per esaminare la situazione e poter predisporre la protesi che dovrà essere impiantata. Ogni donazione è importante per farlo tornare a camminare.

Luke cerca anche una casa, una famiglia disposta ad amarlo e sostenerlo nonostante la sua situazione. Una famiglia, come ha detto la stessa volontaria, con un cuore tanto grande.

Luke ha bisogno di un giardino dove potersi allenare per tornare ad essere il cane meraviglioso che era. Oggi non può scodinzolare, ma siamo certi che presto tornerà a farlo con una nuova famiglia.

Per le donazioni: QUI.