Il cane protagonista della storia di oggi si chiama Smiley. La sua ex famiglia un giorno ha deciso di abbandonarlo per strada. Il povero cucciolo si è ritrovato a dover vivere una vita a lui sconosciuta e a lottare per riuscire a rimanere in vita. Un giorno, una macchina lo ha investito e il conducente non si è nemmeno firmato per soccorrerlo.

Credit: Pender County Animal Shelter – Pender Pets / Facebook

Il povero cane abbandonato non aveva altra scelta che chinare la testa e sperare che qualcuno arrivasse a salvarlo dalla morte. Fortunatamente un passante si è reso conto della gravità della situazione ed ha chiamato subito l’associazione del posto.

Jewell Horton, il manager del rifugio Pender Country Animal Shelter, ha risposto a quella telefonata e nel giro di pochi minuti, si è precipitato sul posto.

Alla vista di quel povero cane che giaceva sull’asfalto, il cuore del volontario si è frantumato in 1000 pezzi. L’ha preso in braccio e lo ha portato nel più breve tempo possibile alla clinica veterinaria. Purtroppo, dopo la visita, è venuta fuori una triste verità. Non solo il povero cagnolino era stato investito da una macchina, ma il medico doveva procedere con l’amputazione di una zampa. Era l’unico modo per salvargli la vita.

Avrebbe potuto avere una seconda possibilità di vita, ma con tre zampe. Naturalmente il volontario davanti alle parole del veterinario, ha subito accettato di farlo operare. Il cagnolino continuava a mostrargli la sua gratitudine, come se avesse capito esattamente la sua scelta.

Oggi Smiley sta bene

Oggi Smiley sta bene, si trova all’interno del rifugio e ogni giorno può contare sull’amore e le cure quotidiane dei volontari. Dovrà ancora affrontare un lungo periodo di riabilitazione, fisioterapia e cure veterinarie. Ma non appena sarà pronto, le meravigliose persone che si occupano di lui, penseranno anche a trovargli una casa amorevole. Delle persone disposte ad accettarlo per quello che è e a prendersi cura di lui giorno dopo giorno.