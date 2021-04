Quando il volontario ha provato ad aiutarla, lei ha mostrato i denti: ecco quali erano i suoi motivi

La commovente storia di oggi riguarda una cagnolina salvata dai volontari da una condizione invivibile. Il nome scelto per lei, che ha vissuto tutta una vita legata con una corta e disgustosa catena, è Liberty. Come la libertà che ha conquistato nel momento in cui qualcuno si è accorto finalmente di lei.

Essere un proprietario di un cane o di un animale, porta con sé l’obbligo e il dovere morale di occuparsi di lui in tutto e per tutto. Sono degli esseri viventi e come tali meritano il rispetto dovuto.

Tutte queste sono delle regole che, evidentemente, non erano ben chiare ad un uomo di 87 anni, proprietario di una cagnolina marrone bellissima.

Lui l’aveva tenuta per tutta la vita incatenata con una corda cortissima e rinchiusa in una cuccia di legno davvero molto piccola. Inoltre, non le dava nemmeno tutto il cibo e tutta l’acqua necessari per vivere bene. Tutto ciò aveva provocato nella cucciola dei gravi problemi sia di salute che soprattutto all’anima.

Fortunatamente, alcuni passanti hanno notato le terribili condizioni in cui viveva la cagnolina e hanno deciso di contattare il comando di Polizia locale.

Il salvataggio di Liberty

Gli agenti di Polizia hanno provveduto subito a contattare un’associazione di salvataggio del posto e, insieme, si sono diretti nella casa incriminata.

Le condizioni di disagio di Liberty erano ben evidenti. E ciò ha permesso ai poliziotti di togliere immediatamente la custodia al proprietario.

Ora, però, rimaneva il compito più difficile di tutti, quello di conquistare la fiducia della povera cagnolina.

I volontari hanno provato ad avvicinarsi alla cuccia ma lei, mai abituata a trattare con degli esseri umani, ha reagito con aggressività e terrore, mostrando i denti ai suoi soccorritori.

Con molta pazienza e con un pasto goloso, sono riusciti a tirarla fuori dalla sua prigione di legno e a portarla al rifugio.

Il percorso che Liberty dovrà affrontare per diventare a tutti gli effetti una cagnolina sana, forte e mansueta è ancora molto lungo. Ma già in pochi giorni ha mostrato degli ottimi risultati. Sta conoscendo per la prima volta in vita sua il significato della parola amore e siamo sicuri che questa brillante ragazza sfrutterà al meglio la sua seconda possibilità di vita.