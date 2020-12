“Io non posso tenerli, quindi dovete venire a prenderli”, la chiamata di un uomo alla polizia

I protagonisti di questa storia sono dei poveri cuccioli abbandonati. Tutto è iniziato quando il loro ex proprietario, ha deciso di metterli in uno scatolone di cartone e di abbandonarli in una strada sterrata fuori dal centro abitato. Il loro destino sarebbe stato segnato, se un buon samaritano del posto non fosse passato da quelle parti e non li avesse visti.

Tutti siamo a conoscenza del grande lavoro che gli agenti di Polizia svolgono per combattere i crimini e per far si che tutto fili liscio nelle nostre città. I poliziotti coinvolti in questa vicenda, però, mai si sarebbero aspettati di dover intervenire per una causa del genere.

Era un giorno come un altro, quando il Dipartimento di Polizia di Goodyear, in Arizona, ha ricevuto una chiamata che li avvertiva di alcuni cagnolini appena nati abbandonati per strada. L’uomo che abitava nei pressi di una strada sterrata, li aveva trovati in una scatola di cartone. Erano talmente piccoli che se qualcuno non avesse fatto qualcosa per aiutarli e portarli via da lì, non avrebbero superato la notte. Così il signore ha deciso di chiamare i soccorsi.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato soltanto lo scatolone strappato, ma al loro interno i cuccioli non c’erano più. Fortunatamente non si erano allontanati molto e gli agenti li hanno trovati in un cespuglio poco distante.

L’adozione dei cuccioli abbandonati

Fortunatamente, la tempestività della chiamata di soccorso e dell’intervento dei poliziotti aveva fatto sì che i cuccioli abbandonati venissero salvati in tempo. Erano spaventati ma tutti in ottima salute.

Fin da subito i salvatori dei cagnolini si sono adoperati per trovare loro una sistemazione ottimale. Un membro della famiglia di uno dei poliziotti si è offerto volontario per prendersi cura di quelle dolci creaturine.

Questo splendido atto d’amore da parte di questa persona, ha ben presto causato una reazione a catena all’interno di quel dipartimento di polizia. Nel giro di pochi giorni la notizia si era diffusa in tutta la caserma, e ognuno degli agenti, voleva un cucciolo tutto per se. Ognuno di quei piccoli esserini innocenti, ha così trovato una casa accogliente e una famiglia amorevole disposta a prendersi cura di loro. Siamo super felici del buon fine di questa storia, e vi spingiamo a condividerla con i vostri amici.