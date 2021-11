La storia della cagnolina Valentine, salvata da un allevamento: quando è stata adottata non sapeva come comportarsi nella nuova casa

Valentine è la cucciola protagonista di una storia che si è recentemente diffusa sui social network. La cucciola è stata salvata da una famiglia amorevole, dopo una difficile vita piena di delusioni e sofferenze.

Credit: Valentinethepitmatian – Tik Tok

Quando Valentine ha messo piede nella sua prima vera casa un anno fa, si è mostrata confusa, nervosa e non sapeva cosa fare. Aveva trascorso tutta la sua vita in un allevamento, prima di essere salvata dai volontari del posto. Costretta a dare alla luce la sua prole, che poi quelle malvagie persone le portavano via, per vendere i cuccioli sul mercato dei cani di razza.

Non era mai entrata in una casa e non aveva mai conosciuto il calore di una carezza umana. Quando quella famiglia le ha aperto le porte di casa, la cagnolina non aveva idea di cosa fare. Non riusciva a fare nemmeno un passo per oltrepassare la soglia di quella porta.

Credit: Valentinethepitmatian – Tik Tok

Ashley Moses, questo il nome della sua nuova mamma umana, ha raccontato:

Quando abbiamo conosciuto Valentine, si è chiusa in una specie di guscio. Era timida e noi non riuscivamo ad interagire con lei in nessun modo. Non ci permetteva di toccarla e non riusciva a capire le nostre amorevoli intenzioni. Era triste, per colpa di tutto ciò che quei mostri le avevano fatto. Come poteva fidarsi di noi? Come poteva capire che anche noi non l’avremmo sfruttata e non le avremmo strappato via i suoi cuccioli?

Ashley e il suo compagno avevano paura di non riuscire a gestire un cane come Valentine, ma allo stesso tempo non volevano lasciarla nel box di quel rifugio. Così, si sono ripromessi di provarci, a qualsiasi costo.

La prima notte è stata difficile, ma la coppia ha deciso di lasciare che si sentisse a suo agio da sola, all’interno della nuova casa.

La nuova vita di Valentine

Il mattino successivo è successo qualcosa che non dimenticheranno mai. Valentine si è avvicinata di sua spontanea volontà ai suoi nuovi amici umani ed ha iniziato a leccarli. Era come se volesse dire loro: “Ho capito, mi avete salvata e vi ringrazio”.

Credit: Valentinethepitmatian – Tik Tok

Da un giorno all’altro, la personalità di Valentine era completamente cambiata: