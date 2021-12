Sono state settimane lunghe e difficili quelle che hanno vissuto Amy e Craig Tucker, dopo la scomparsa della loro cagnolina Harley. Non hanno avuto sue notizie per tanto tempo, ma alla fine grazie all’aiuto della comunità è arrivato il lieto fine che tutti speravano.

La riunione è avvenuta giusto in tempo per il weekend del Ringraziamento e gli amici umani, sono al settimo cielo per cosa hanno fatto i vicini per loro.

La vicenda è iniziata a settembre di quest’anno. La piccola era nel giardino della sua abitazione, per passare un po’ di tempo all’aria aperta. Ad un certo punto però, quando la donna è uscita fuori per controllare, ha fatto la drammatica scoperta.

La cucciola era scomparsa, era riuscita ad uscire grazie ad un buco della rete, forse lo aveva fatto per seguire un altro cane. I suoi amici umani si sono messi in fretta alla ricerca, ma nessuno aveva informazioni.

Amy e Craig hanno cercato per tutto il quartiere e per tutta la città, ma della piccola Harley non c’erano tracce. Per questo disperati, hanno scelto di fare degli appelli sui social.

I loro vicini quando sono venuti a conoscenza della triste vicenda, sono presto intervenuti per poterli aiutare. Desideravano solo che quelle persone e la loro cagnolina avessero il lieto fine che tanto speravano.

La bellissima riunione tra Harley e la sua famiglia

Hanno continuato a cercare per tutta la città. I suoi amici umani erano preoccupati per la piccola, poiché le temperature in questo periodo stanno diventando sempre più basse ed era pericoloso per lei.

Uno dei vicini ha deciso di mettere una trappola nel bosco. Sapeva che se Harley era in quella zona, sarebbe presto andata a vedere. La mattina seguente infatti, è arrivata la bella notizia che tutti desideravano. Harley era stata catturata.

Amy e Craig sono andati subito sul luogo dove è avvenuto il miracolo e non sono riusciti a trattenere le lacrime. Hanno abbracciato la loro cucciola, ma anche il signore che ha messo in atto quell’idea per catturarla. Dopo tante sofferenze, è arrivato il lieto fine che tutti speravano.