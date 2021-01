Purtroppo non tutti i nostri amici a quattro zampe incontrano delle persone amorevoli sin da subito. Questo infatti è il caso di Jack, un dolce bulldog che è affetto da spina bifida. Ora sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno e le persone sul web si sono innamorate di lui. È diventato molto famoso.

Tutto è iniziato diverso tempo fa. I volontari della Peaches Bully Rescue, lo hanno trovano solo ed abbandonato sul ciglio di una strada.

Si vedeva che aveva diversi problemi di salute ed è per questo che lo hanno portato in fretta nel loro rifugio. Se non fossero intervenuti per aiutarlo, avrebbe sicuramente perso la vita, a causa di ciò che stava vivendo.

Il medico, dopo un’accurata visita, ha scoperto che purtroppo il cucciolo doveva essere sottoposto a diversi trattamenti e cure, per poter tornare a stare bene. Inoltre, da una lastra ha scoperto che era affetto da spina bifida, una condizione molto rara che colpisce la schiena e le zampe posteriori.

Jack è stato sottoposto a diversi interventi. La sua strada per la guarigione era lunga e in salita, ma sin da subito ha mostrato ai volontari la sua forza ed il suo coraggio. Voleva sopravvivere ed avere il lieto fine che meritava.

I ragazzi, in attesa che si riprendesse del tutto, hanno deciso di trovargli una famiglia affidataria. Quelle persone, nelle settimane in cui ha vissuto con loro, gli hanno donato tutto l’amore e l’affetto di cui aveva bisogno.

Jack è diventato famoso sui social

Il cucciolo, a causa della sua rara condizione, è costretto ad indossare un pannolino e non riesce a camminare bene.

I ragazzi hanno deciso di pubblicare la sua storia sui social e nel giro di poco tempo, è diventata virale. Le persone anche se non potevano adottarlo, gli hanno mandato molti regali. Inoltre, hanno anche mandato dei soldi per aiutare i volontari ad affrontare tutte le spese mediche. Ecco il video della sua storia di seguito:

Al momento ha ricevuto circa 600 richieste di adozione. Tanti amici umani si sono fatti avanti per conoscerlo. Ora toccherà ai volontari scegliere la famiglia giusta.