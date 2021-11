Finalmente una bellissima notizia. Jack, il cane del soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, è fuori pericolo.

Il cucciolo, addestrato nella ricerca e nel salvataggio delle vite umane, è stato avvelenato durante una passeggiata a Chialina di Ovaro, in provincia di Udine. Ha mangiato una polpetta con lumachicida.

Dopo le tante preghiere del suo amico umano, dei suoi colleghi e dei tantissimi utenti che hanno preso a cuore la sua situazione, è arrivata la notizia che ha fatto sorridere tutti. Il cagnolino Jack sta molto meglio e i medici lo hanno estubato. È riuscito ad andare in bagno ed è tornato a mangiare. La notizia è apparsa proprio sulla pagina ufficiale Facebook del Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia – CNSAS.

Jack sta meglio! È stato estubato, ha mangiato e orinato. Il peggio sembra essere passato. Grazie alla professionalità dei medici veterinari Clinica Veterinaria San Marco di Veggiano (PD) e al tempismo del suo padrone, è stata superata una fase molto critica per il nostro cane soccorritore. Ora bisogna attendere un’altra notte per le successive valutazioni, per essere certi che non ci siano stati danni neurologici. In teoria domani pomeriggio jack potrebbe essere dimesso per tornare all’affetto dei suoi cari! Siamo tutti con Jack e il suo padrone ❤ ❤ ❤.