Il video diventato virale nelle ultime ore, è stato diffuso da un ragazzo di nome Jack. Si stava rilassando all’interno della sua abitazione, quando ha iniziato a sentire strani rumori provenire dalla cucina.

Convinto che i suoi gatti stessero combinando qualche guaio, Jack ha deciso di prendere il cellulare e di “coglierli di sorpresa”. Ma, inaspettatamente, a rimanere sorpreso è stato proprio lui!

Nel filmato si vede l’uomo che riprende il suo percorso fino alla cucina e si sente la sua voce, mentre domanda ai suoi gatti cosa stessero combinando. Ma non appena riesce ad inquadrare tutta la stanza, Jack si rende conto che i suoi gatti erano fuori e che stavano guardando dalla finestra quello che accadeva in casa. C’era qualcuno in cucina, ma non erano i suoi amici pelosi!

Il video di Jack

Il ragazzo esclama “Oh, mio Dio” e poi inquadra un opossum che era riuscito ad intrufolarsi nella sua abitazione e che stava rubando le sue banane!

Quando l’animale vede l’umano comincia a scappare per tutta la cucina, stringendo forte a se la banana. Era il suo tesoro e lo avrebbe difeso a tutti i costi! Poi, riesce a fuggire dalla finestra aperta, la stessa che probabilmente aveva usato per intrufolarsi in casa!

La cosa più esilarate dello strano incontro, è stato vedere i gatti spettatori della scena, ma indifferenti a quell’estraneo e allo spavento del loro papà umano. I mici hanno guardato l’opossum che rubava le banane e sono rimasti a fissarlo, senza intervenire. Degli animali da guardia perfetti, non trovate?

Il video ha fatto divertire migliaia di persone ed è diventato virale su Tik Tok, per poi diffondersi in tutto il mondo attraverso gli altri social network.

Nonostante lo spavento iniziale, Jack ora sorride ogni volta che ripensa alla sua esperienza. Era entrato in cucina convinto di “scoprire” le marachelle dei suoi gatti e invece ha trovato un ladro di banane!