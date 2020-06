Jack sposa Skyler, la sua cagnolina e tutti sono rimasti stupiti Jack, un bimbo di 5 anni, ha deciso di sposare la sua cagnolina Skyler, per dimostrarle il suo affetto

Una vicenda che ha commosso migliaia di persone, è avvenuta poche settimane fa a Charlotte, in Carolina del Nord. Una bimbo di 5 anni, chiamato Jack, ha deciso di sposare la sua cagnolina Skyler. Per lui, è stato un gesto per dimostrarle il suo amore e tutti ne sono rimasti stupiti.

Vedere il proprio cane indebolirsi ed invecchiare, giorno dopo giorno, non è affatto semplice. Soprattutto per chi, ha instaurato un rapporto speciale e non riuscirebbe più ad immaginare la sua vita senza di loro.

La storia che stiamo per raccontarvi è stata resa pubblica proprio dai media americani ed ha commosso la famiglia ma anche moltissime persone.

Il piccolo Jack, pochi giorni fa, è andato da sua madre e le ha detto: “Mamma, adoro Skyler così tanto che voglio sposarla! Non posso aspettare di essere grande per farlo, perché lei non sarà più viva!”

La donna, inizialmente, credeva che la sua fosse solamente una frase e che non avrebbe fatto nulla, ma quando il weekend successivo si è svegliato ed ha visto che c’era il sole, ha deciso di preparare tutto per il loro giorno speciale.

Tutti i suoi familiari hanno deciso di aiutarlo a portare avanti il suo progetto. Infatti, hanno preparato il loro giardino e la mamma ha raccolto i fiori e li ha sistemati per i due sposini.

Durante la celebrazione, c’è stata anche la persona che si è opposta. Il fratello Hunter, ha detto a Jack: “Non può sposare tua sorella!” Il piccolo, però, ha deciso di andare avanti e di sposare comunque la sua amata cucciola.

“Gli ultimi mesi non sono stati facili. A causa della quarantena i ragazzi non hanno visto i loro amici, non sono usciti per andare a giocare a scuola. Sappiamo che sposare il cane è sciocco, ma se lo rende felice, a noi va bene così!”

Ha concluso la madre in un’intervista. Per il bimbo questo è stato il suo gesto per dimostrarle l’amore e l’affetto che prova nei suoi confronti. Una storia davvero commovente…