Il video dell'infortunio del cane Jaqweenie diventa virale sul web, per via delle sue straordinarie doti di attore

La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha come protagonista un cucciolo di nome Jaqweenie che, dopo anni e anni di coccole e vizi riservati per lui dal suo proprietario, si è decisamente abituato troppo. Tanto da trasformare un piccolo taglietto su una zampa, in un dramma apparentemente incurabile e incolmabile. Andiamo a vedere cosa è successo e il video pubblicato su TikTok.

Tutti noi proprietari di amici a quattro zampe amiamo coccolarli e viziarli nei modi più disparati possibile. Spesso loro se ne approfittano di tutto questo nostro amore, ma a noi non importa e continueremo ad amarli nonostante tutto.

La storia di oggi e il video ad essa collegato ha fatto letteralmente il giro di tutto il mondo. È diventato virale ovunque perché in tantissimi si sono rivisti nei protagonisti di questa storia. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il video virale di Jaqweenie

Jaqweenie è un cucciolo meraviglioso e dolcissimo, che condivide la sua vita con la sua amata mamma umana. La donna lo vizia sempre e comunque ed è sempre pronta a curarlo. Forse il cagnolino ha imparato bene questa cosa e può essere che ha imparato anche ad approfittarsene.

Un giorno esattamente come tanti altri, la donna aveva portato il suo cucciolo al parco per una bella passeggiata. Improvvisamente, Jaqweenie si è accasciato a terra ed ha iniziato a piagnucolare insistentemente.

Preoccupata, la donna lo ha preso e portato subito dal veterinario. Stando a quei tristi lamenti, la donna aveva pensato che si fosse rotto una zampetta o qualcos’altro del genere.

Quando però il veterinario lo ha visitato, ha scoperto che si era procurato soltanto un piccolo taglietto sulla zampetta. Qualcosa per cui non era possibile soffrire così tanto.

La proprietaria ha scritto:

Il veterinario lo ha descritto come un taglio di un foglio di carta! Un taglio di un foglio di carta da 150 dollari!!

Il tutto alludendo alle spese che ha avuto per le cure veterinarie.

Jaq, ovviamente, si riprenderà del tutto da questo “tragico” infortunio. Ma è molto esilarante il modo in cui ha saputo soffrire, soltanto per assicurarsi ancora una volta le coccole della sua mamma umana.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: