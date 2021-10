Per via di una paralisi, il piccolo Jasper ha sempre un sorriso sulla bocca, ma la verità è che lui soffre terribilmente: le foto

Se c’ò un detto che a volte può assumere un significato molto profondi, questa è: “l’apparenza inganna”. Già! Perché a volte possono verificarsi delle situazione che apparentemente non destano sospetti, ma che in realtà nascondono preoccupazioni e dolori invisibili. Ne sa qualcosa un cucciolo di nome Jasper. Vedendo le sue foto sembra che lui sia sempre sorridente e felice, ma la verità su di lui, è completamente un’altra. Andiamo a conoscere meglio la sua storia.

Jasper è un mix chihuahua bellissimo e dolcissimo che è stato salvato dai volontari della Front Street Animal Shelter di Sacramento, negli Stati Uniti D’America. Come hanno raccontato i volontari stessi, lui è un cagnolino davvero molto docile e giocherellone. Ama stare con le persone e con i suoi simili, anche se non se la passa benissimo.

La caratteristica principale di questo cucciolo è un sorriso sul suo volto che non sparisce mai. Ha questa smorfia permanente sul suo volto e le orecchie sempre dritte, come se stesse esprimendo una felicità. Una felicità che, però, non ha affatto.

Il personale del rifugio, infatti, è convinto che queste smorfie permanenti siano causato da un problema neurologico. I suoi nervi sono compromessi al punto che gli è apparsa una specie di paralisi facciale che, tra le altre cose, è anche molto dolorosa.

La speranza di un futuro migliore per Jasper

La missione di vita dei volontari che lavorano nelle SPCA è quella di far ritrovare ai propri ospiti canini una felicità che è ormai dimenticata. E con Jasper non vogliono fare nulla di diverso.

Il problema è che le visite e gli interventi per risolvere questo problema del cagnolino costano un sacco di soldi. Denaro che l’associazione, attualmente, non ha.

Da lì è partita l’idea di raccontare la sua storia su Facebook e di aprire una raccolta fondi. Servono molti soldi per raggiungere l’obiettivo, ma i volontari sono convinti che il cuore gentile delle persone contribuirà a questo obiettivo.

Non appena Jasper si sentirà meglio, gli stessi volontari si occuperanno anche di trovare per lui delle persone che lo faranno sentire felice e sorridente, ma questa volta per davvero!