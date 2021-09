La maleducazione umana, a volte, non ha davvero limiti. Jenn Bethune e il suo cagnolino Teddy stavano trascorrendo una tranquilla giornata di vacanza a Disney world, quando hanno dovuto fare i conti con dei commenti tristissimi da parte di una famiglia di visitatori. Invece di rispondere e litigare con quelle persone, la donna ha deciso di raccontare tutto sui social network.

Dopo che Jenn ha subito un gravissimo lutto, ha iniziato a soffrire della cosiddetta PTSD (disturbo da stress post traumatico). Per questo motivo le è stato affidato un cane guida che la accompagna ovunque e la fa sentire più tranquilla.

Quello che stavano trascorrendo a Disney world sembrava un giorno completamente sereno. Ma tutto si è rovinato quando una famiglia che era in visita lì come Jenn e Teddy, ha fatto un commento maleducato sulla donna e sul cagnolino.

Invece che rispondere a tono a quelle persone ed iniziare una discussione a toni accesi nel bel mezzo del parco giochi, la donna ha deciso di tirare dritto. Quel malumore che il commento le aveva provocato, però, alla fine l’ha portata ad un pesante sfogo sui social network.

Jenn Bethune, tornata a casa, ha acceso il computer e ha scritto questa lunga e sentita lettera di sfogo.

Questo è per la persona maleducata che ha detto al proprio figlio che il mio non era un cane da assistenza e per la mamma del bambino che ha detto: “Sembra che chiunque possa mettere un giubbotto al proprio cane e chiamarlo cane da assistenza in questi giorni”. il pensiero è rivolto anche ai tanti altri che mi hanno rivolto commenti maleducati e sguardi sporchi.

Vedi, non tutte le disabilità sono visibili. Ho un disturbo da stress post-traumatico per aver visto mio figlio di 6 anni morire davanti ai miei occhi in un incidente d’auto mentre andavamo a Disney per il suo settimo compleanno. Vedo l’immagine di mio figlio ucciso ogni giorno della mia vita negli ultimi 8 anni. Questo cane guida seduto accanto a me mi aiuta a mantenere la calma e quando si verifica un attacco di panico, lo percepisce.