Una vicenda con un bellissimo lieto fine è avvenuta poco tempo fa a Washington. Una ragazza chiamata Jennifer Carl, ha potuto riabbracciare la sua gattina Willow, una settimana dopo il furto della sua auto. La piccola era all’interno del veicolo, insieme a tutti gli effetti personali della donna.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è avvenuto in una giornata come le altre. La giovane aveva preso una macchina a noleggio, poiché doveva affrontare un viaggio molto lungo. Di conseguenza, aveva bisogno di un’auto sicura.

Quando è arrivata a Washington, ha lasciato la piccola Willow nel veicolo, perché doveva scendere per comprare solo del cibo. Non credeva che in quei pochi minuti, sarebbe avvenuto il dramma.

Jennifer dopo essere uscita dal negozio, si è resa conto che la sua auto era scomparsa. All’interno c’era il suo computer, i suoi documenti, ma soprattutto la sua amata amica a quattro zampe.

CREDIT: FACEBOOK

Ha allertato subito le forze dell’ordine, che dopo aver ascoltato il suo racconto, hanno visionato tutte le telecamere della zona. Dai filmati non era chiaro chi fosse il ladro, ma la cosa che gli agenti sono riusciti a vedere, è che la ragazza ha lasciato per sbaglio la macchina aperta.

Jennifer era disperata, il suo unico desiderio era proprio quello di riuscire a riabbracciare la sua gatta. Infatti, insieme ad alcuni suoi amici, ha pubblicato diversi appelli sul web ed ha anche appeso dei volantini per la città. Ha offerto una ricompensa a tutti quelli che si sarebbero fatti avanti per aiutarla.

Il ritrovamento di Willow

Pochi giorni dopo, gli agenti di polizia hanno ritrovato l’auto abbandonata a pochi chilometri di distanza da dove è avvenuto il furto. All’interno c’erano i documenti della donna, ma della gattina non c’erano tracce.

Esattamente una settimana dopo il grave episodio, Jennifer ha ricevuto la telefonata che tanto desiderava. Una signora che abita in quel quartiere, ha trovato la piccola a vagare nel suo giardino. Aveva visto le sue foto ed era sicura che si trattasse di Willow.

CREDIT: FACEBOOK

La ragazza è andata in fretta a vedere ed è proprio a quel punto che le due si sono potute riabbracciare.