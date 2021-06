Per un amante e proprietario di cagnolini, la cosa più devastante che possa capitargli è quella di perdere il proprio amico a quattro zampe. Questo è proprio quello che è successo a una ragazza di nome Amy Cerelli. Mentre era intenta a sistemare il garage, il suo cucciolo Jersey si è dileguato nel nulla e non ha lasciato nessuna traccia in giro.

Era un pomeriggio come un altro per Amy e il suo ragazzo. Lui era a lavoro, mentre lei stava facendo le sue solite faccende in garage e in giardino. Affianco a lei, come sempre, c’era l’amato Jersey, il cucciolo di famiglia.

Di punto in bianco, la ragazza non ha sentito più il rumore delle zampette del suo cagnolino sull’asflanto, né lo ha più visto correre e scodinzolare in giro. Insospettita, ha iniziato a cercarlo ovunque.

L’ho cercato ovunque ma era sparito nel nulla. Ho cercato in tutti i posti dove amava nascondersi, ma non c’era. Ho capito subito che qualcosa non andava e ho chiamato il mio ragazzo.

La coppia ha iniziato subito a fare il giro di tutto il quartiere con l’intento di ritrovare il cucciolo. Hanno anche stampato dei volantini e chiesto informazioni a tutte le persone che incontravano.

Siamo andati avanti a cercarlo fino alle 3 del mattino. Avevamo delle torce e abbiamo portato anche la sua palla di gomma preferita. L’abbiamo fatta squittire per attirarlo, ma niente. Eravamo disperati.

Il ritrovamento di Jersey

Il povero Jersey si era allontanato troppo e non aveva più trovato la strada di casa. Si era allontanato di qualche isolato e aveva catturato l’attenzione di un ragazzo di 13 anni di nome Tyion.

Il giovane si era accorto che quel cagnolino era confuso, così lo ha preso e lo ha portato a casa sua, con l’intento di rifocillarlo e aiutarlo a ritrovare la sua famiglia.

Qualche giorno dopo, mentre giocava in cortile, Tyion ha ascoltato il ragazzo di Amy che descriveva il cagnolino disperso ad un agente di Polizia.

Ho capito subito che parlavano di lui, così sono andato di corsa verso di loro e gli ho detto che era a casa mia e stava bene.

Grazie alla gentilezza e all’onestà di questo bravissimo e giovane ragazzo, Jersey è potuto tornare tra le braccia della sua famiglia.