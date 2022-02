Quando la sua squadra non gli ha rinnovato il contratto, Joe Hawley ha mollato tutto ed è partito insieme all'adorabile cagnolina Freedom

Davvero singolare la scelta che ha voluto fare Joe Hawley, un ex giocatore professionista di football americano. Quando la sua squadra ha deciso di non rinnovargli più il contratto, lui ha venduto tutti i suoi averi ed è partito per un viaggio, senza meta né programmi, all’insegna dell’avventura. Insieme a lui, un’amica davvero speciale.

La vita degli atleti professionisti non è solo rose e fiori. Le persone pensano che, avendo molti soldi, vivano una vita spensierata e solo felice. Ma non è affatto così.

Loro devono mantenere un tenore di vita molto stressante. Pianificare tutto con mesi di anticipo e privarsi di molte cose che per una persona qualunque sono normalità pura.

Alcuni giocatori, per questo motivo, sono anche in parte felici quando smettono. Così da potersi godere il tempo insieme alla propria famiglia ed ai propri amici.

Tra questi, c’è anche lo stesso Joe. Lui, quando i Tampa Bay Bucaneers hanno deciso di non rinnovargli il contratto, ha fatto una scelta insolita. Ha donato molti dei suoi beni ad alcuni enti di beneficenza, ha venduto la sua auto sportiva, ha acquistato un grosso furgone ed è partito per un viaggio on the road.

Ma la cosa che ha colpito molti appassionati sportivi americani, è il fatto che prima di partire, ha compiuto uno splendido gesto di umanità.

Joe Hawley e la sua nuova amica Freedom

Joe Hawley ha da sempre una grande passione per gli animali da salvataggio, oltre che per la beneficienza e per i viaggi.

Così, prima di partire, ha pensato di esaudire un grande desiderio che aveva da sempre: adottare un cucciolo.

Dopo averne visti tanti, che non gli hanno trasmesso le emozioni che lui cercava, alla fine ha trovato quello giusto. Durante una visita in un canile, ha notato questa femmina di pitbull che era già nella lista per l’eutanasia.

L’ho vista nella sua gabbia e tremava così tanto. Era così spaventata e nervosa che ho capito subito che dovevo fare qualcosa per lei. In quel momento ho capito che era quella giusta.

Quella cucciola ha preso il nome di Freedom, Libertà, e oggi è insieme al suo grosso e gentile papà in giro per gli Stati Uniti, a visitare stadi, scuole e altri canili.

Una storia meravigliosa quella di Joe. Una storia che merita di essere conosciuta e apprezzata da chiunque.