Quella che vi raccontiamo oggi è la storia del meraviglioso salvataggio di una cucciola incinta di nome Poppy. Lei se ne stava da sola in strada, triste e affamata, senza più la minima fiducia e speranza negli esseri umani. Un giorno, però, la vita ha deciso di metterle davanti due persone amorevoli che hanno cambiato il suo destino.

Un uomo di nome Jacks Anderson e sua moglie stavano trascorrendo tranquilli la loro giornata. Si sono fermati per mangiare un boccone in un chiosco di pollo fritto e, all’improvviso, si sono resi conto che avevano una spettatrice che li guardava.

Davanti a loro, a pochi metri di distanza, c’era una femmina di pitbull nera che guardava loro e il loro cibo. Era affamata, tuttavia non si è avvicinata e non ha chiesto nulla.

Il proprietario del chiosco, arrabbiato per la sua presenza, è uscito e l’ha scacciata via.

Finito il pranzo, Jacks e sua moglie sono andati via e, mentre andavano a casa, hanno visto di nuovo quella cagnolina.

Avevamo degli avanzi, così ci siamo fermati e glieli abbiamo dati. Quando eravamo vicini abbiamo visto che era ferita e che era incinta. Dovevamo aiutarla assolutamente.

La nuova vita di Poppy

Dopo averla convinta a fidarsi con il cibo, i due l’hanno caricata in auto e l’hanno portata al veterinario. Jack ha detto:

Durante il viaggio continuava a guardare fuori dal finestrino e le sono scese delle lacrime. Credo di non averlo mai visto fare daun cane prima di allora.

La visita dal medico è andata meglio del previsto. Tanto che Jacks e sua moglie hanno potuto portare Poppy via con loro subito.

La dolcezza di quella cagnolina, nonostante avesse sofferto così tanto nella sua vita precedente, ha letteralmente conquistato i cuori di Jacks e sua moglie.

Inizialmente i due avevano deciso di darle un appoggio temporaneo fino al giorno in cui a avrebbe partorito. Ma quando hanno conosciuto meglio quella splendida creatura e hanno visto anche come si comportava con i due cuccioli di famiglia, hanno preso la decisione di adottarla per sempre. Ora Poppy non dovrà più preoccuparsi di trovare del cibo o un posto dove dormire. Ora ha tutto, soprattutto dosi enormi di coccole e amore.