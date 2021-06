La storia bellissima di una randagia chiamata Jolene: ha trovato una casa per sempre dopo aver vissuto in strada per anni

Una storia con un bellissimo lieto fine è stata resa pubblica sul web nei giorni scorsi. La protagonista è una dolce randagia, chiamata Jolene. Si è presentata a casa di un uomo per chiedere aiuto e, alla fine, il ragazzo ha deciso di adottarla per sempre. Grazie a lui si sta riprendendo da tutti i traumi che ha vissuto.

CREDIT: FACEBOOK

Il randagismo purtroppo è una piaga sempre più diffusa. Negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni, che stanno cercando di combattere questo fenomeno, ma sembra essere un lavoro impossibile.

La cagnolina, viste le condizioni in cui è stata trovata, doveva aver vissuto in strada per molto tempo. Era magra, triste e disidratata.

Non riusciva nemmeno a camminare bene, perché non aveva le forze necessarie. Nessuno sa bene cosa abbia vissuto nella sua vita, ma la cosa certa è che in quel lungo periodo, non ha mai incontrato degli esseri umani dolci ed amorevoli nei suoi confronti.

CREDIT: FACEBOOK

Un giorno, la cucciola ha deciso di chiedere aiuto entrando in un’abitazione. È proprio a questo punto che ha incontrato un ragazzo chiamato Chris. L’uomo nel vederla in quello stato, ha deciso di darle qualcosa da mangiare e dell’acqua.

Forse per Jolene era la prima volta che riceveva tutte queste attenzioni. Infatti non voleva proprio andare vita. Era rimasta seduta nel giardino della casa, a guardare e ad aspettare il lieto fine che tanto desiderava.

La bellissima adozione di Jolene

Chris sapeva che non poteva lasciarla in quelle condizioni. Per questo l’ha presa tra le sue braccia e l’ha portata da un veterinario. Il suo scopo era proprio quello di aiutarla a guarire.

Dopo la visita il ragazzo ha pubblicato diversi appelli sul web. Voleva trovare la casa perfetta per lei, ma alla fine con il passare dei giorni i due sono diventati inseparabili.

CREDIT: FACEBOOK

Quando è arrivato il momento di farla incontrare ad una coppia, l’amico umano si è rifiutato. Non poteva più immaginare la sua vita senza di lei. Per questo è andato di nuovo nella clinica veterinaria e le ha fatto mettere un microchip, per tenerla per sempre. Finalmente anche per la piccola Jolene, è arrivata la seconda possibilità di vita che desiderava.