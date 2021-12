I cani sono davvero i migliori amici dell’uomo? Guardando questo video e sentendo il racconto di questa storia, possiamo affermare con assoluta certezza che la risposta è Si, lo sono! Non ci credete? Basta chiedere a questo ragazzo di nome Trey Foote cosa ha fatto il suo cucciolo Jonsi per lui in un momento di difficoltà.

Queste meravigliose palle di pelo a volte ci fanno anche arrabbiare, non c’è dubbio. Ma le loro qualità e le gioie che ci danno ogni giorno sono infinitamente maggiori. Loro sono leali, fedeli, affettuosi, ti confortano sempre quando sei triste, ti fanno sorridere e amano affrontare qualsiasi tipo di avventura insieme a te.

Ci sono dei momenti, però, in cui dimostrano di essere anche dei perfetti assistenti nei momenti di lavoro. Proprio come è successo a questo giovane di nome Trey Foote.

Il ragazzo era solo in casa con i suoi due cuccioli ed era indaffarato nelle solite faccende domestiche. Era arrivato il momento di fare il bucato, quindi Trey ha preso un grosso mucchio di vestiti dal piano di sotto e doveva portarlo al piano di sopra, dove lo stava attendendo la lavatrice.

Il caso ha voluto che, mentre stava camminando, un calzino cadesse a terra. Il ragazzo si è fermato ed ha pensato alle sue opzioni del momento. Proseguire e poi tornare a prenderlo oppure piegarsi e raccoglierlo subito, rischiando però così di far cadere anche tutti gli altri vestiti che aveva in braccio?

Alla fine ha scelto la prima opzione, ma prima di andare di sopra, ha provato a chiedere al suo cucciolo di portargli quel calzino. Sapeva che era impossibile, ma ha voluto comunque fare un tentativo.

La reazione di Jonsi

Jonsi, nel frattempo, si era gustato tutta la scena dall’alto della comodità di quel divano morbido su cui stava riposando. Ha atteso qualche istante dopo le parole del suo papà, ha fissato quel calzino e poi si è alzato in piedi.

Nel frattempo Trey era arrivato di sopra e stava sistemando i panni, quando all’improvviso ha visto arrivare il suo cucciolo con il calzino in bocca.

Nello stupore, Trey ha urlato di gioia ed ha abbracciato Jonsi più forte che poteva. Il ragazzo già stava immaginando il momento in cui lo avrebbe raccontato a sua moglie, ma ha pensato che lei non ci avrebbe mai creduto. Per fortuna, le telecamere di videosorveglianza aveva ripreso l’intera scena.